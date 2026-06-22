El pato "Merlín", que se volvió viral por su presencia en los eventos del Mundial y vender agua embotellada con su jersey de la Selección Mexicana, asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo anunció que ayudará a la familia dueña del ave “en todo lo que necesite” para que tenga “una mejor calidad de vida”.

“Les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo. Siempre vamos a estar”, dijo al agradecer a la señora Karla y sus hijos, dueños de Merlín, por aceptar la invitación para asistir a la conferencia.

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“Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, cuáles son sus problemáticas y el vínculo que establecemos”, agregó.

La señora Karla compartió que se han vuelto virales en las redes y en los medios porque son “una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento”.

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“Merlín es el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás supervisando que estemos trabajando y lo hagamos correctamente”, expresó.

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Claudia Sheinbaum junto a la familia sueña del Pato Merlín en la Mañanera (22/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Nosotros no somos esa parte que dicen que son ‘muertes, que son cosas difíciles’, no, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana”, dijo también la dueña del animal.

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A la mañanera asistió acompañada de su hijo Carlos, de 22 años de edad con un trastorno de psicosis, y de su hijo Cristian de 14 años que “es un niño muy lindo que me ayuda todos los días”.

La dueña del pato destacó los cuidados que deben tener e indicó que se va a registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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“Los domingos se come un taco de carnitas”, compartió la señora Karla, quien dijo que son una familia “aterrizada” a la que la popularidad de Merlín no les ha afectado.

“Somos iguales y nosotros complacidos de que la gente se acerca a nosotros”, mencionó.

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aov/apr