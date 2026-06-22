Karla, dueña de "Merlín", acompaña al ave y da una introducción de cómo es que su compañero fiel la acompaña a vender botellas de agua, junto a sus hijos, y menciona que "es el pequeño dueño del negocio" y quien supervisa que las ventas marchen de lo mejor.

Comenta que come verduras, frutas y proteínas, charales vivos en su agua "y los domingos se come un taco de carnitas".

"Somos una familia muy aterrizada, somos iguales, somos el pueblo y estamos muy complacidos de que la gente sea muy amorosa (con Merlín)", indica la señora Karla al responde cómo lidia con la fama de Merlín.

También explica que, antes de "Merlín", tuvo a "Bruna" y a "Waffle" y que el patito actual usa calcetas porque le robaron sus zapatos.

"Es patón", dice Karla al ser cuestionada sobre el tamaño de calzado de "Merlín"; informa que "Merlín" es un pato joven y explica que esta especie tiene una esperanza de vida de entre 15 y 17 años.

Karla indica que el patito es un ave muy tranquila y que no tiene problemas con los vecinos porque no grazna y no se porta mal.

Menciona que al saber que fueron invitados a la mañanera, Karla y su familia se sintieron nerviosos y aún no creen que estén con la Presidenta compartiendo este momento, para dar a conocer más de la vida de "Merlín".