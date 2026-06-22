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La presidenta Claudia Sheinbaum, encabeza la Mañanera del Pueblo este lunes 22 de junio para informar sobre las hechos relevantes del país y presentar los avances de su gobierno.
Sigue aquí la conferencia matutina de la Mandataria federal.
Nación 08:53 AM
La Mandataria federal reconoce que es legítimo que se exijan derechos laborales, respecto a las peticiones de la CNTE, pero aclara que hay un fondo de Pensiones para el Bienestar que permite que el magisterio se jubile con el salario medio del IMSS.
"Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio, que sea entre pares, entre el propio magisterio, se puede hacer sin problema", comenta Claudia Sheinbaum sobre las peticiones de ciertos sectores de la CNTE.
Nación 08:47 AM
Muchas felicidades a Katia, ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres, es un ejemplo para todas las niñas y niños de México y del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", expresa Claudia Sheinbaum Pardo al enterarse de que Katia Itzel García debutará en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pues será la silbante central en el partido entre Túnez y Países Bajos, que se disputará el jueves 25 de junio en el estadio Kansas City.
Nación 08:41 AM
Claudia Sheinbaum dice que lo que más le importa a su gobierno es la cercanía con el pueblo; dice que el reconocimiento internacional es porque el movimiento es único y va más allá de un partido político, de Morena, el amor al pueblo, el amor a la patria y la no traición.
"Quien está contra la transformación, está contra el pueblo de México", dice.
Acusa a los políticos que han ido a Estados Unidos a formar alianzas contra México.
Nación 08:37 AM
Claudia Sheinbaum Pardo rechaza que el gobierno federal haya entregado el bono de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que fueron destinados directamente a las escuelas para mejorar la educación en Oaxaca.
Nación 08:32 AM
"Lo que se vive en México no se vive ni en Estados Unidos ni en Canadá", comenta la Presidenta al destacar que el Mundial 2026 ha puesto la mirada del mundo al país.
Nación 08:27 AM
La Presidenta descarta que las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos pongan en riesgo la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al afirmar que se trata de un acuerdo respaldado por los congresos de los tres países y que continúa siendo una herramienta clave para la competitividad de América del Norte.
Comenta que a principios de julio tiene que haber una comunicación de cómo continúa el T-MEC.
"Puede haber una posición particular del gobierno de Estados Unidos, pero tiene muchísima ventaja competitiva frente a otras regiones del mundo", señala.
Asegura que se va avanzando y que México ha fortalecido la relación con Canadá, sobre todo en el comercio.
Nación 08:21 AM
Sheinbaum Pardo dice que aún no decide dónde verá el partido de México contra Chequia el próximo miércoles.
Nación 08:19 AM
Sheinbaum Pardo reacciona al adelanto del libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que refiere que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de lo que Ismael "El Mayo" Zambada pueda revelar a las autoridades estadounidenses.
Pide esperar a que salga el libro de Salazar y señala que no hay preocupación por el tema.
"Hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de una agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de 'El Mayo' Zambada en México para llevarlos a Estados Unidos", dice.
Nación 08:15 AM
La Presidenta dice que se está trabajando en la parte comercial de venta de petróleo a Cuba, pero que la ayuda humanitaria continúa siendo enviada como hasta ahora.
Nación 08:09 AM
Vamos a esperar a que termine el conteo, dice Claudia Sheinbaum sobre las elecciones de Colombia y evita pronunciarse sobre los resultados del conteo preliminar; señala que felicitará al ganador cuando se den los resultados.
Nación 08:04 AM
Julio César León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informa sobre la cobertura del programa social en el bimestre 2 de 2026.
Informa cuáles son los requisitos para registrarse en la beca Rita Cetina, dirigida para estudiantes de educación primaria.
Menciona que, los estudiantes que pasarán de sexto grado de primaria a secundaria, se les dará el apoyo de útiles escolares y posteriormente pasarán a recibir la beca que corresponde al siguiente grado de educación.
Nación 07:57 AM
El titular de la Profeco, Iván Escalante, toma la palabra para explicar que Finabien lleva 10 meses siendo la mejor remesadora y
Ría Money Transfer se posiciona como la peor.
También da a conocer, mediante el seguimiento del precio de la gasolina, las estaciones gasolineras que respetan el costo del combustible, tras el acuerdo del precio nacional establecido.
Sobre el precio de la canasta básica, el procurador Escalante Ruiz menciona los supermercados que dan los precios más accesibles y están dentro del rango promedio y los establecimientos que tienen costos más altos.
Anuncia que los precios promedio del jitomate saladet en Centrales de abasto del país ha llegado a los 19.51 pesos, registrando una baja considerable en el costo respecto a los meses pasados, que alcanzaba hasta los 60 pesos.
Nación 07:41 AM
Karla, dueña de "Merlín", acompaña al ave y da una introducción de cómo es que su compañero fiel la acompaña a vender botellas de agua, junto a sus hijos, y menciona que "es el pequeño dueño del negocio" y quien supervisa que las ventas marchen de lo mejor.
Comenta que come verduras, frutas y proteínas, charales vivos en su agua "y los domingos se come un taco de carnitas".
"Somos una familia muy aterrizada, somos iguales, somos el pueblo y estamos muy complacidos de que la gente sea muy amorosa (con Merlín)", indica la señora Karla al responde cómo lidia con la fama de Merlín.
También explica que, antes de "Merlín", tuvo a "Bruna" y a "Waffle" y que el patito actual usa calcetas porque le robaron sus zapatos.
"Es patón", dice Karla al ser cuestionada sobre el tamaño de calzado de "Merlín"; informa que "Merlín" es un pato joven y explica que esta especie tiene una esperanza de vida de entre 15 y 17 años.
Karla indica que el patito es un ave muy tranquila y que no tiene problemas con los vecinos porque no grazna y no se porta mal.
Menciona que al saber que fueron invitados a la mañanera, Karla y su familia se sintieron nerviosos y aún no creen que estén con la Presidenta compartiendo este momento, para dar a conocer más de la vida de "Merlín".
Nación 07:38 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy se encuentra en La Mañanera del Pueblo "Merlín", el pato más viral del momento, luego de pasear por las calles de la Ciudad de México durante los festejos del Mundial 2026.
"Colombia derrotó al populismo, y sigue Mexico"; reacciones de PAN y PRI ante la victoria de Abelardo de la Espriella
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aov/apr
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