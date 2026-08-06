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León, Gto.- Dos hombres muertos fueron encontrados en un terreno baldío entre hierbas secas y cubiertos con cobijas, en el polígono de Las Joyas, en León, Guanajuato.
Los cadáveres estaban ocultos entre hierbas secas en el camino a Refugio de Las Rosas.
Elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron de dos bultos en cobijas.
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Tras bajar de la patrulla, se percataron de la presencia de dos personas fallecidas con signos de violencia.
Paramédicos de Bomberos acudieron a verificar las condiciones de los cuerpos y certificaron que las personas estaban en código negro.
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Los policías, primeros respondientes, dieron aviso a la fiscalía regional, que canalizó un grupo de agentes de Investigación Criminal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, así como peritos criminalistas de campo y del Servicio Médico Forense.
En el mismo sector, el 4 de agosto pasado fueron localizadas dos personas asesinadas.
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dmrr/cr
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