León, Gto.- Dos hombres muertos fueron encontrados en un terreno baldío entre hierbas secas y cubiertos con cobijas, en el polígono de Las Joyas, en León, Guanajuato.

Los cadáveres estaban ocultos entre hierbas secas en el camino a Refugio de Las Rosas.

Elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron de dos bultos en cobijas.

Lee también Aguascalientes brinda atención médica gratuita en 85 ISEA; 12 operan las 24 horas

Tras bajar de la patrulla, se percataron de la presencia de dos personas fallecidas con signos de violencia.

Paramédicos de Bomberos acudieron a verificar las condiciones de los cuerpos y certificaron que las personas estaban en código negro.

[Publicidad]

Los policías, primeros respondientes, dieron aviso a la fiscalía regional, que canalizó un grupo de agentes de Investigación Criminal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, así como peritos criminalistas de campo y del Servicio Médico Forense.

En el mismo sector, el 4 de agosto pasado fueron localizadas dos personas asesinadas.

dmrr/cr