Al término de las elecciones presidenciales en Colombia, políticos mexicanos, principalmente del PAN, se pronunciaron para celebrar el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Por un lado, el presidente de Partido Acción Nacional, Jorge Romero, celebró que un partido de derecha tome presencia en otro país de Latinoamerica, "Hoy en Colombia el populismo autoritario y corrupto fue derrotado. Como antes en Perú, Chile, Bolivia, Honduras, Ecuador y Argentina. Y lo será también en México. ¡En América Latina gana la libertad!", escribió.

El diputado panista Federico Döring compartió los resultados presidenciales y publicó "Otro clavo más en el ataúd de la izquierda populista, mafiosa y abusiva en alianza electoral con el narco".

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Asimismo, el diputado Jorge Triana arremetió contra los nexos entre el gobierno y el narcotráfico, por lo que señaló que con estas elecciones "Colombia expulsó al populismo autoritario y corrupto. Ningún gobierno que divide a la sociedad, manipula a la gente y protege a los criminales puede imponerse sobre ciudadanos decididos a recuperar su libertad. Morena haría bien en tomar nota. Su turno también llegará, pronto".

La diputada panista Mariana Gómez del Campo felicitó al derechista y resaltó el proceso democrático de Colombia, "Sin duda, la jornada electoral ha sido ejemplo de participación democrática y respeto a la voluntad popular. Que el futuro de Colombia esté marcado por la libertad, la prosperidad y la unidad", expresó.

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Felicitaciones de Alejandro Moreno

Por parte del PRI, hasta el momento solo Alejandro "Alito" Moreno festejó el triunfo de Abelardo de la Espriella; destacó la jornada que se llevó a cabo de manera pacífica y con alta participación ciudadana. Además, reconoció la relación bilateral entre México y Colombia, sus instituciones y el estado de derecho.

"Colombia es un país fundamental para América Latina y un aliado estratégico para México. Estoy seguro de que esta nueva etapa contribuirá al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y las instituciones que dan estabilidad y certidumbre a las sociedades democráticas", publicó en X.

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cdm