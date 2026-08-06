Un grupo de 168 congresistas republicanos de los 218 que integran la bancada de dicho partido enviaron una carta al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para hacerle una serie de peticiones a considerar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los congresistas pidieron al titular de la USTR, Jamieson Greer, priorizar los resultados sobre los plazos en la negociación, que la revisión incluya un “proceso sólido” que genere mayor confianza para invertir y aumentar las exportaciones.

Asimismo expusieron que el diálogo tripartito debería terminar con resultados como el “garantizar el acceso a mercados comprometido hace seis años pero que no se ha materializado de manera significativa; abordar las nuevas medidas adoptadas por México y Canadá que perjudican a los fabricantes, al sector agrícola, a los proveedores de servicios y a los trabajadores estadounidenses…”.

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Así como “hacer frente a las prácticas desleales de comercio e inversión de terceros países que buscan socavar la economía norteamericana y amenazar los empleos estadounidenses; y racionalizar las estructuras arancelarias para fortalecer la competitividad regional en el mercado global”.

Republicanos piden mantener beneficios del T-MEC

En la misiva que encabeza el republicano e integrante de la comisión de Ways and Means, Rudy Yakym III, exponen que es importante se “continúe consultando al Congreso sobre esta iniciativa vital para asegurar que el T-MEC siga generando resultados sólidos para los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios, productores de energía y empresas de todos los tamaños en Estados Unidos”.

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Recordaron que el “T-MEC fue fruto de una negociación cuidadosa y en estrecha consulta con el Congreso, lo que resultó en el mayor respaldo parlamentario obtenido por cualquier acuerdo comercial moderno”.

Añadieron que el respaldo del Congreso sobre el Tratado “generó la certeza necesaria en Estados Unidos para repatriar la producción, crear empleos, aumentar los salarios, fomentar la innovación e incrementar las exportaciones, tanto a nivel regional como global”.

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Agradecieron a Greer la lucha por garantizar condiciones equitativas y respaldaron las acciones que llevaron a extender el acuerdo trilateral.

Dijeron que es necesario que aborde cuestiones clave en términos concretos y que los socios cumplan con sus compromisos.

Agregaron que esperan “México y Canadá trabajen de manera constructiva y expedita para alcanzar dicho resultado”.

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El experto en comercio exterior, Jorge Molina, dijo que la Carta la firman 168 de los 218 republicanos del Congreso, además de que 23 de ellos son miembros de la Comisión de Ways and Means, de un total de 26.

Today, I sent a letter to Ambassador Greer alongside 167 of my House GOP colleagues on the USMCA Joint Review.



President Trump is a master negotiator, and USMCA has delivered real benefits for Hoosier manufacturers, farmers, and small businesses.



This review is our opportunity… pic.twitter.com/he3uzwxovD — Congressman Rudy Yakym (@RepRudyYakym) August 6, 2026

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gs/bmc