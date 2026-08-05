Para crear mayor certidumbre entre los inversionistas que quieren invertir en México, es necesario que se cierre la mayor cantidad de puntos del T-MEC de aquí a diciembre, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón.

“Lo que queremos es que se logren tener los mayores acercamientos y la mayor cantidad de puntos cerrados de aquí a diciembre, para que cada año lo que venga no sea una revisión, sino una continuidad, cuando menos el 80% de las bases”, explicó.

En entrevista al término de la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías (Canalava) y la Cámara Nacional de Industrias, Aceites, Grasas y Jabones (Canajad), Malagón recordó que un grupo de empresarios estimó que había más de 100 mil millones de dólares que están esperando se terminen las negociaciones del T-MEC para invertir.

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Dijo que la decisión del gobierno estadounidense de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerá vigente por 10 años más, “nos da tranquilidad, de que no hubo ruptura”.

Comentó que para el 2027 los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron negociar el tema de reglas de origen y de sustitución de importaciones.

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Sobre los actuales aranceles de 10% que impone Estados Unidos a los productos mexicanos de exportación, comentó sustituyeron a los que eliminó la Suprema Corte estadounidense.

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Agregó que los que realmente preocupan son los de la Sección 232 que se imponen de hasta 50% al acero y aluminio y del 25% al sector automotriz.

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Malagón añadió que la estrategia que sigue México “es que tengamos las mejores condiciones de lo que vaya a suceder, de lo que quede, tengamos la mejor condición”, dijo.

Comentó que lo más importante es que México mantenga una situación preferencial arancelaria sobre otros países.

Por lo que añadió que “si fueran aros, nosotros tenemos el aro más cercano, está pegado a nuestro gran socio y tener las mejores condiciones”.

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