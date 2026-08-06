La idea era sencilla: organizar una carrera de autos deportivos en Valle de Bravo y sumar algunas bandas de rock para animar el evento. Lo que nadie imaginó, es que ese "pequeño" plan, terminaría convirtiéndose en el festival de rock más grande y censurado en México.

Esa es la historia que recupera "Autos, moda y rocanrol", una cinta que reconstruye el Festival de Avándaro de 1971, a través de un falso documental.

La película sigue a Lalo (Alejandro Speitzer) y Chango (Emiliano Zurita), dos jóvenes que buscan hacer negocio con la organización de la carrera, pero que ven cómo el plan se sale de control cuando la música se convierte en la verdadera protagonista, gracias a la publicidad boca a boca que reunió a más de 200 mil personas.

Uno de los puntos más interesantes de la cinta es justamente ese cambio de escala: todo se descontrola y terminan por poner en alerta a las autoridades, ya que solo habían pasado tres años después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, y la concentración masiva de jóvenes fue suficiente para despertar sospechas y temor.

Dirigida por José Manuel Cravioto, "Autos, moda y rocanrol" apuesta por mirar Avándaro no sólo como un concierto histórico, sino como el retrato de una época en la miles de jóvenes desafiaban a los límites impuestos por la sociedad.

La producción cuenta con las actuaciones de Alejandro Speitzer, Emiliano Zurita, Ianis Guerrero, Luis Curiel, Alex Fernández, Fran Hevia y Ruy Senderos, además de incorporar fragmentos reales del festival de 1971 recuperados por la Filmoteca de la UNAM

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Dónde ver: Prime Video.