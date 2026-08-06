Hay rincones en la capital que parecen diseñados para pausar el tiempo, y Milo’s Bistro es uno de ellos. Situado en la esquina de Ámsterdam y Celaya, este restaurante se bautizó así en honor a Emilio, hijo mejor de la dueña.

Desde su apertura en 2010, su encantadora terraza estilo europeo es un punto de referencia si buscas restaurantes en la Condesa para disfrutar de un brunch prolongado, una comida sin prisas o una cita romántica a la luz de las velas.

Milo's Bistro, de la comida mediterránea a la propuesta internacional

Aunque el proyecto nació enfocado en la cocina mediterránea, el equipo liderado por el chef ejecutivo José Antonio Flores Ortiz y el chef José Manuel Marure Silva renovó la propuesta hacia la cocina internacional para satisfacer a todo tipo de paladares. Su menú cambia cada seis meses para aprovechar los ingredientes de temporada.

El verdadero secreto de su frescura proviene de la comunidad de Acatitlán, en Valle de Bravo, Estado de México, donde Alejandra Hegewisch, empresaria y fundadora del lugar, estableció desde 2022 un huerto orgánico: Los Ailes. Este sitio autosustentable provee al restaurante cada semana con lechugas, arúgula, tomates, frutas exóticas y huevos orgánicos.

Además, Milo's Bistro destaca por un firme compromiso con la sustentabilidad: procesa su composta, elabora insecticidas ecológicos con aceite usado y recicla sus insumos.

Desde la pesca del día hasta cortes y pastas artesanales, la propuesta de Milo's Bistro destaca por la frescura de sus ingredientes. Fotos: cortesía de Milo's Bistro y Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

¿Qué pedir en tu visita a Milo’s Bistro? Platillos de temporada e imperdibles

La carta equilibra opciones sencillas y reconfortantes con elaboradas propuestas gourmet:

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Para iniciar : destacan sus entremeses como los tradicionales huevos Milo’s, los tacos de lechón con salsa de habanero tatemado, los sopes de pulpo y camarón, o la reconfortante sopa de lentejas con vegetales recién traídos del huerto.

: destacan sus entremeses como los tradicionales huevos Milo’s, los tacos de lechón con salsa de habanero tatemado, los sopes de pulpo y camarón, o la reconfortante sopa de lentejas con vegetales recién traídos del huerto. Platos fuertes memorables : el estofado de res es un imperdible tras una cocción lenta de 12 horas en el horno que deshace la carne al tacto, servido con pasta fresca. También sobresalen el salmón a la plancha con risotto al limón, el pollito de leche en su jugo y pastas tradicionales como el pappardelle al ajillo.

: el estofado de res es un imperdible tras una cocción lenta de 12 horas en el horno que deshace la carne al tacto, servido con pasta fresca. También sobresalen el salmón a la plancha con risotto al limón, el pollito de leche en su jugo y pastas tradicionales como el al ajillo. La joya de la temporada: su risotto con hongos silvestres (duraznillo, porcini, lobster y escobeta) cocinado sobre un fondo de miso rojo e infusión de garbanzo. Es una explosión de umami que contrasta lo cremoso del arroz con el crunch de las avellanas tostadas y queso Grana Padano.

su risotto con hongos silvestres (duraznillo, porcini, y escobeta) cocinado sobre un fondo de miso rojo e infusión de garbanzo. Es una explosión de umami que contrasta lo cremoso del arroz con el crunch de las avellanas tostadas y queso Grana Padano. El toque dulce: la tarta tartin de manzana y creme fraiche es el cierre perfecto para la velada.

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La carta de vinos de la casa y la coctelería tradicional complementan a la perfección la propuesta culinaria del lugar. Fotos: cortesía de Milo's Bistro.

Vinos exclusivos y noches de piano en Milo’s Bistro

La experiencia culinaria se complementa con una atmósfera cálida y una carta de vinos pensada para lograr el maridaje perfecto con su menú. De ella destacan dos etiquetas de la casa elaboradas en exclusiva por la vinícola Magoni:

Milo’s (Blanco Chardonnay-Vermentino): el favorito durante el calor, perfecto para maridar con ostras, tartar de atún o sopes de pulpo y camarón.

Emilio (Tinto Ruby-Barbera): la estrella de las cenas, ideal para acompañar cortes como picaña, rib eye o el filete en salsa de pimienta verde.

En coctelería, sus spritz son los más pedidos —especialmente aquellos elaborados con destilado de toronja como Primo— junto a martinis y negronis tradicionales.

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Milo's Bistro ofrece una experiencia gastronómica que fusiona la cocina mediterránea con toques contemporáneos en el corazón de la Condesa. Fotos: cortesía Milo's Bistro.

Horarios, precios y recomendaciones para visitar Milo's Bistro

Dirección : Av. Ámsterdam 308, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

: Av. Ámsterdam 308, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX. Concepto y ambiente : Bistró, pet-friendly, terraza acogedora.

: Bistró, pet-friendly, terraza acogedora. Noches de piano : viernes de 8:00 a 22:00 hrs.

: viernes de 8:00 a 22:00 hrs. Ticket promedio : $750 MXN por persona.

: $750 MXN por persona. Horarios : lunes a miércoles de 8:00 a 22:30 hrs., jueves a sábado de 08:00 a 00:00 hrs. y domingos de 9:00 a 21:30 hrs.

: lunes a miércoles de 8:00 a 22:30 hrs., jueves a sábado de 08:00 a 00:00 hrs. y domingos de 9:00 a 21:30 hrs. Tips de reservación: te recomendamos reservar con anticipación para cenas de viernes por el piano, así como para el brunch del fin de semana (la lista de espera puede ser de 20 a 30 minutos).

Ya sea para un brunch relajado, una comida entre amigos o una cena romántica acompañada de piano en vivo, Milo's Bistro se mantiene como uno de los restaurantes más encantadores de la Condesa.

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