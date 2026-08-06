El cuidado de las pestañas y las cejas forma parte constante de las rutinas de belleza, lo que lleva a la búsqueda de alternativas para estimular su densidad sin recurrir a productos sintéticos.

En las redes sociales, la creadora de contenido identificada como @moondolly.by compartió una receta para elaborar un sérum natural.

Foto: Freepik

De acuerdo con el video difundido por la creadora, la preparación utiliza ingredientes como linaza y romero para obtener un gel de aplicación diaria. La receta consiste en hervir dos cucharadas de linaza y un puñado de romero en agua durante aproximadamente siete minutos, hasta lograr una consistencia gelatinosa que posteriormente se refrigera antes de su uso.

La efectividad de esta preparación se fundamenta en las propiedades químicas de sus ingredientes vegetales, los cuales cuentan con respaldo en investigaciones sobre fitoterapia y cosmetología natural.

Propiedades botánicas y respaldo científico de la linaza y el romero

El uso de semillas de lino (Linum usitatissimum) y romero (Rosmarinus officinalis) en cosmética responde a la presencia de compuestos activos que benefician la estructura capilar.

Aporte de ácidos grasos y mucílagos: De acuerdo con el portal especializado en botánica y salud Healthline , las semillas de linaza son ricas en ácidos grasos omega 3 (ácido alfa-linolénico) y mucílagos. Estos componentes ayudan a mantener la hidratación en la fibra del pelo, reduciendo la quiebra y aportando una textura en gel de forma natural

De acuerdo con el portal especializado en botánica y salud , las semillas de son ricas en ácidos grasos (ácido alfa-linolénico) y mucílagos. Estos componentes ayudan a mantener la hidratación en la del pelo, reduciendo la quiebra y aportando una textura en gel de forma natural Estímulo de la circulación folicular: Según estudios publicados en la base de datos médica PubMed del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés), el extracto de romero contiene ácido carnosico y aceites esenciales que favorecen la microcirculación en el cuero cabelludo y zonas pilosas, lo que contribuye a la nutrición de los folículos.

Según estudios publicados en la base de datos médica del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés), el extracto de contiene ácido carnosico y aceites esenciales que favorecen la en el cuero cabelludo y zonas pilosas, lo que contribuye a la nutrición de los folículos. Protección antioxidante: De acuerdo con la base de conocimientos sobre ingredientes cosméticos Paula's Choice, el romero posee un alto contenido de antioxidantes que protegen las fibras capilares frente al daño ambiental y los radicales libres.

Modo de preparación y recomendaciones de aplicación segura

La elaboración del sérum requiere un proceso sencillo de extracción por cocción para obtener los activos solubles de ambos ingredientes.

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Cocción y consistencia: De acuerdo con lo mostrado en el video de "moondolly.by", se colocan dos cucharadas de linaza y un puñado de romero en agua a fuego medio durante siete minutos. La clave del proceso radica en retirar la mezcla cuando adquiere una consistencia gelatinosa y no líquida.

De acuerdo con lo mostrado en el video de "moondolly.by", se colocan dos cucharadas de linaza y un puñado de romero en a fuego medio durante siete minutos. La clave del proceso radica en retirar la mezcla cuando adquiere una consistencia gelatinosa y no líquida. Reposo y conservación: La creadora de contenido sugiere colar la mezcla caliente para separar los restos sólidos, verter el gel en un frasco limpio y dejarlo reposar en refrigeración durante una noche antes de comenzar a utilizarlo.

La creadora de contenido sugiere colar la mezcla para separar los restos sólidos, verter el gel en un frasco limpio y dejarlo reposar en refrigeración durante una noche antes de comenzar a utilizarlo. Precaución dermatológica: De acuerdo con la Guía de Seguridad Cosmética de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), al aplicar productos caseros cerca de la zona ocular es fundamental evitar el contacto directo con la mucosa del ojo para prevenir irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas.

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