Bogotá. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255 mil una papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, que recibe 12.6 millones, según el 99.45 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

La ventaja de De la Espriella es de 0.98 puntos porcentuales, superior al 0.55 que falta por contabilizar.

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Sin embargo, debido al estrecho margen de diferencia, las boletas serán revisadas para verificar el resultado, un proceso que se conoce como escrutinios.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, había advertido que esperaría al resultado emitido por los jueces y, tras anunciarse los resultados del conteo preliminar, escribió en X: "Vamos a escrutinios".

"Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", añadió Petro, quien llamó a la "tranquilidad entre la ciudadanía".

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Petro reconoció que "la realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir".

Cepeda dijo que reconoce resultado preliminar de elecciones, pero que impugnarán 33 mil mesas.

Por su parte, De la Espriella ya se describe en X como presidente electo de Colombia.

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"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta @ABDELAESPRIELLA en X.

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