El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de integrantes de la Misión de Observación Electoral, verificaron que el proceso electoral de este domingo en Colombia transita con pleno respeto a las leyes electorales.

El dirigente de la Copppal informó que la elección transcurre en un marco de civilidad y paz, conforme a los reportes de los observadores que la organización tiene desplegados en territorio colombiano.

Indicó que el pueblo colombiano acude a las urnas en un clima de civilidad y en paz a elegir a quien será su próximo presidente de la República, entre los dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Lee también Alejandra Suárez recibió 9 disparos y no se investiga como intento de feminicidio; “no me mató, pero me quitó la tranquilidad”

El dirigente nacional del PRI y presidente de la Copppal informó que durante los recorridos “hemos observado un gran despliegue de seguridad en el país, lo que brinda confianza a los ciudadanos de este gran país a acudir a las urnas y votar por el candidato de sus preferencias, pensando siempre en el bienestar de su nación”.

Dijo que hoy Colombia enfrenta grandes desafíos en materia empleo, salud, educación, costo de vida, seguridad y algo muy importante, que es su relación estratégica con los Estados Unidos, “un tema muy sensible en el país”.

[Publicidad]

dmrr