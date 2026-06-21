Nación | 21-06-26 | 14:56 | Actualizada | 21-06-26 | 14:56 |

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), , acompañado de integrantes de la Misión de Observación Electoral, verificaron que el proceso electoral de este domingo en Colombia transita con pleno respeto a las leyes electorales.

El dirigente de la Copppal informó que la elección transcurre en un marco de civilidad y paz, conforme a los reportes de los observadores que la organización tiene desplegados en territorio colombiano.

Indicó que el pueblo colombiano acude a las urnas en un clima de civilidad y en paz a elegir a quien será su próximo presidente de la República, entre los dos candidatos: e Iván Cepeda.

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El dirigente nacional del PRI y presidente de la Copppal informó que durante los recorridos “hemos observado un gran despliegue de seguridad en el país, lo que brinda confianza a los ciudadanos de este gran país a acudir a las urnas y votar por el candidato de sus preferencias, pensando siempre en el bienestar de su nación”.

Dijo que hoy Colombia en materia empleo, salud, educación, costo de vida, seguridad y algo muy importante, que es su relación estratégica con los Estados Unidos, “un tema muy sensible en el país”.

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