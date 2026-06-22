La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se encuentran trabajando para que a principios del 2027 el Tren Interoceánico retome sus operaciones con pasajeros con la incorporación de las recomendaciones emitidas a nivel internacional.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “el Interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros de varias acciones que se están haciendo”.

En ese sentido, explicó que ya fueron emitidas las recomendaciones para el tren, las cuales están siendo revisadas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y se harán públicas.

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Adicionalmente, detalló que se están realizando trabajos para construir una nueva vía que evite una zona pronunciada de curvas en Salina Cruz, “nada más que ahí hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren”.

“Se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía, pero previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros ya con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional”, dijo.

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