La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en tres semanas presentará una inversión para cambiar trazos del Tren Interoceánico, especialmente en zonas de curvas pronunciadas, tras el accidente registrado el 28 de diciembre en Oaxaca, donde perdieron la vida 14 personas y se registraron alrededor de 100 heridos.

“El Interoceánico está funcionando para carga, por seguridad en este momento no está funcionando para pasajeros y lo vamos a presentar pronto, pero les adelanto. Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas. Las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz, señaló que el gobierno federal espera las recomendaciones de seguridad para pasajeros emitidas por la empresa TÜV Rheinland para comenzar con los cambios operativos y de rehabilitación de algunos tramos del Tren Interoceánico.

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“Pero vamos a iniciar ya muy pronto: un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las orejas de conejo y justo donde fue el accidente del Interoceánico para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad. Entonces yo creo que en unas dos o tres semanas ya estamos en condiciones de informar cuándo iniciaría la operación para el tren de pasajeros”, aseguró.

La Mandataria federal reiteró que el accidente ocurrió por una falla técnica, mientras que el gobierno federal apoyó a todas las familias que perdieron un familiar o resultaron heridas el 28 de diciembre pasado: “Todas tuvieron una reparación integral del daño”, afirmó esta mañana.

Calidad de vía en punto de siniestro cumple con norma: FGR

En abril, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos informó que después una inspección minuciosa se corroboró la calidad de la vía en el punto del siniestro, en la Línea Z, y las locomotoras, y ambos cumplen con la norma aplicable.

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“Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma”, indicó.

Godoy Ramos aseguró que el Ministerio Público del caso acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas del conductor, Felipe de Jesús Díaz, y el despachador del tren Ricardo Mendoza, los dos únicos detenidos por este caso. Días después, fueron puestos en libertad.

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