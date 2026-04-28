“Estamos evaluando quitar unas curvas”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que fallecieron 14 personas en diciembre de 2025.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “eso hay que preguntárselo a la Fiscalía”, al ser cuestionada sobre la jueza que determinó el sobreseimiento del caso por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, por lo que el conductor y el despachador fueron liberados.

“Hay temas que tienen que ver con la Fiscalía y hay temas que tienen que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Cuando va a iniciar porque estamos evaluando quitar unas curvas del Tren Interoceánico para hacerlo todavía más seguro. Lo que nos corresponde, hoy sigue funcionando con carga, la operación ya de trenes”, dijo al mencionar que se espera la última revisión de la agencia internacional de certificaciones.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 28 de abril de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

El pasado 22 de abril, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador encarcelados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, fueron puestos en libertad luego de que la juzgadora Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, aprobó la reparación integral del daño a las víctimas de la tragedia y que fue anunciada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

El accidente ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025 cuando descarriló el tren en el tramo de Oaxaca. Tras el incidente, la FGR descartó que se debiera a una falla estructural en la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, además exoneró a la Secretaría de Marina (Semar) y concluyó que el exceso de velocidad de la tripulación fue el causante de la tragedia.

De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, hasta ahora suman 145 personas, entre ellas 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, que han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción pena.

*Con información de Manuel Espino

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