La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó al Senado que para salvaguardar las diligencias de la investigación en torno al caso del narco laboratorio desmantelado, no acudirá al Senado, donde se esperaba su presencia este martes.

Ante la invitación realizada para que aclare la presencia de agentes de la CIA en dicho operativo, la gobernadora respondió con un oficio a la Mesa Directiva del Senado.

“Mi actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, por lo que, desde el inicio, solicité los informes correspondientes y, posteriormente, instruí la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narco Laboratorio de "El Pinal", en el municipio de Morelos, Chihuahua, la cual actualmente se encuentra realizando las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril del presente año”.

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“Aprovecho para hacer de su conocimiento que la Unidad Especializada ya ha enviado información a la Fiscalía General de la República, derivado de los requerimientos formalmente presentados a este Gobierno”, explicó.

"Por todo lo anterior, a fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento, no es posible atender la invitación en los términos planteados", escribió la Gobernadora.

Carta de Maru Campos a la secretaria de la Mesa Directiva del Senado para desistir de la invitación al recinto legislativo. Foto: especial

Negativa de gobernadora de Chihuahua a acudir al Senado, otra ilegalidad: Ignacio Mier

Tras señalar que se enteró por los medios de comunicación de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no atenderá la invitación a una reunión en el Senado, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, advirtió que esa respuesta de la mandataria estatal es una “nueva ilegalidad”.

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En entrevista de medios, el legislador morenista dijo que se analizará qué procede jurídicamente en este caso, de acuerdo con la información que se disponga sobre los motivos expuestos por la gobernadora.

“Me enteré por los medios que decía que no le da cuentas al Senado. Pues, es otra ilegalidad, es otro problema institucional, están viviendo una brutal crisis institucional en el estado de Chihuahua. No encuentran realmente una ruta de salida institucional, van de tontería y mentira, mentira y tontería”, manifestó.

“Yo no sé quién está asesorando al al gobierno del estado, pero sí parecería que no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”, lamentó.

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Sobre la posibilidad de promover un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos, el presidente de la Jucopo dijo que el Senado va a revisar el contenido de su escrito.

Por último, desmintió que ayer haya recibido una llamada telefónica de la mandataria panista, como lo aseguró el senador Oscar Cantón Zetina.

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