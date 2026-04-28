Luego de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien reconoció omisiones en la información y en la gestión institucional tras la presencia de agentes estadounidenses en la destrucción de un narcolaboratorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la investigación continuará y no se detendrá por la salida del funcionario.

En ese sentido, la mandataria sostuvo que el proceso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá continuar con las indagatorias y dar a conocer la información correspondiente.

“Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Eso no es solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación”, expresó.

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Fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno (20/04/2026). Foto: Especial

Sheinbaum Pardo subrayó que el caso debe aclararse en su totalidad, al señalar que no se trata de un asunto menor, tanto por la relación con Estados Unidos como por la obligación de las autoridades de cumplir con la ley.

"Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno, estatal, municipal y federal. Tiene que cumplirse con la ley”, indicó.

Asimismo, enfatizó que la renuncia de un servidor público no concluye el caso, por lo que insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y atender la exigencia pública.

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"No es que haya renunciado ya un servidor público y ahí se termina todo. Tiene que aclararse todo, no es menor, y le corresponde a la fiscalía hacer la investigación”, señaló.

La titular del Ejecutivo reiteró que la sociedad debe conocer el resultado de las indagatorias: "El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, afirmó.

César Gustavo Jáuregui Moreno presentó la noche de este lunes su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del estado, al asumir la responsabilidad política por presuntas omisiones institucionales relacionadas con la presencia de personas extranjeras que se identificaron como funcionarios de otro país durante un operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos.

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