El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó una reunión con exgobernadores del partido, a quienes les abrió la puerta del tricolor para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”.

Acompañado de la secretaria general, Carolina Viggiano; los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, dialogaron acerca de lo que el país necesita y se abordó “el futuro de México”.

Entre los temas que se trataron en el encuentro celebrado en la sede nacional, el presidente del PRI destacó el orden en las finanzas, seguridad para las familias, crecimiento con rumbo y decisiones tomadas con profesionalismo.

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Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores (27/04/2026). Foto: Especial

“Cuando ya gobernaste, entiendes que los errores se pagan caro y que los resultados son los que cuentan”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Me dio mucho gusto tener este encuentro tan importante con exgobernadores en un diálogo plural, de puertas abiertas, como debe ser cuando se trata del futuro de México. Aquí se habla claro, con responsabilidad y con la experiencia que da haber estado al frente de una entidad”, apuntó.

Asistieron los exgobernadores:

Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila

Rolando Zapata, de Yucatán

Miguel Alonso, de Zacatecas

Jorge de la Vega, de Chiapas

César Camacho, del Estado de México

Roberto Madrazo y Andrés Granier, de Tabasco

Fernando Moreno y Arnoldo Ochoa, de Colima

Abelardo Carrillo, de Campeche

Manuel Cavazos, de Tamaulipas

Salvador Jara, de Michoacán

Rubén Figueroa, de Guerrero

Enrique Burgos, de Querétaro

Joaquín Hendricks, de Quintana Roo

Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México

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El dirigente del tricolor aseguró a todos ellos que el PRI es su casa. “Aquí siempre tendrán las puertas abiertas para construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo. Aquí hay equipo, hay capacidad y hay decisión para darle al país el liderazgo que merece”, expresó.

Participaron también en el encuentro Pablo Angulo, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos; Jorge Meade, secretario de Organización; Alejandra Andrade, secretaria de Operación Política; Rodrigo Fuentes, secretario de Acción Electoral; Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Partidario; Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, y Gris Pereznegrón, secretaria de Gestión Social.

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