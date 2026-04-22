Hermosillo. - Una sesión nocturna del Congreso del Estado de Sonora, realizada el martes 21 de abril, derivó en un nuevo conflicto político entre la mayoría legislativa de Morena y las bancadas de oposición, luego de que estas últimas denunciaran haber sido excluidas del proceso en el que se aprobaron reformas clave al funcionamiento interno del Poder Legislativo.

De acuerdo con legisladores de Movimiento Ciudadano, la sesión originalmente convocada a las 11:00 horas fue pospuesta hasta las 21:00 horas debido a la toma de las instalaciones del Congreso por parte de representantes de estancias infantiles, quienes exigían el cumplimiento de una resolución judicial para la asignación de recursos por 2 millones de pesos.

Sin embargo, los diputados Gabriela Félix y Manuel Scott acusaron que, una vez reanudada la sesión, el acceso al recinto fue restringido por legisladores de Morena y sus aliados, quienes presuntamente cerraron las puertas del Congreso desde el interior, impidiendo la entrada de la oposición.

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“Se vulneraron nuestros derechos político-electorales al impedirnos participar con voz y voto en una sesión ordinaria”, señalaron, al tiempo que anunciaron que emprenderán acciones legales para restituir el orden constitucional en el Poder Legislativo estatal.

Durante dicha sesión, la mayoría legislativa aprobó permitir que el Congreso sesione en sedes alternas de manera indefinida cuando existan condiciones que impidan el uso del recinto oficial.

Asimismo, se reformó el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para facultar a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) a determinar cambios de sede sin necesidad de sesionar previamente en el pleno.

Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

También se avaló una minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio, remitida por la Cámara de Diputados federal, cuyo objetivo es homologar los tipos penales y sanciones en todo el país.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó la sesión como “clandestina” y acusó a Morena de “darle la espalda a la democracia”, al realizarla a puerta cerrada y sin convocar a las fuerzas opositoras, en medio de una protesta social legítima.

En contraste, el Congreso del Estado defendió la legalidad de lo ocurrido mediante un comunicado oficial, en el que argumentó que la habilitación de una sede alterna responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la labor legislativa ante circunstancias extraordinarias.

Asimismo, se informó que la reforma aprobada busca establecer un mecanismo jurídico claro para sesionar fuera del recinto oficial en casos de fuerza mayor, incluyendo modalidades virtuales o sedes alternas.

La próxima sesión del Congreso fue convocada para el jueves 23 de abril a las 10:00 horas.

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afcl