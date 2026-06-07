El jueves 11 de junio, cuando se dé el pitazo inicial y los jugadores hagan el primer toque del balón en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre México y Sudáfrica, toda una maquinaria científica, tecnológica y económica se activará y se pondrá en juego. A lo largo de las últimas décadas, el futbol ha implicado estudios, análisis y desarrollos de fenómenos matemáticos, físicos, químicos, computacionales, lógicos, estadísticos, biológicos, fisiológicos y económicos y a ellos se enfoca el matemático, físico y economista mexicano Raúl Rojas en el libro El futbol bajo el microscopio (FCE, 2026).

“Lo que muestra este libro de divulgación científica para jóvenes de bachillerato y de primer año de universidad es que detrás del deporte también hay mucha ciencia, empezando por los estadios de futbol o las variedades de pasto que se utilizan en los estadios, que han sido cultivadas a lo largo de décadas para que tengan resistencia a la temperatura fría de Europa y a la temperatura caliente de América Latina, o el desarrollo de balones de futbol con base en cuerpos geométricos. Por ejemplo, para esta edición de la Copa del Mundo tomaron el tetraedro, un poliedro que tiene cuatro caras triangulares y las proyectaron sobre la esfera y son los gajos de la pelota”, afirma.

En entrevista desde Berlín, el reconocido científico que en 2015 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias, en la categoría de Tecnología, Innovación y Diseño, asegura que el futbol moderno está altamente tecnificado porque se ha convertido en un negocio y en un evento mediático global que ha generado un desarrollo científico y tecnológico de altísimo nivel, pero no en México, donde ni siquiera se tienen canteras para formar futbolistas exportables, y menos se tienen políticas públicas para que la educación física sea parte central en la educación básica de los mexicanos.

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Portero atajando el balón en un partido en el Estadio Asturias. Imagen tomada por Ismael Casasola (circa 1938).

¿México invierte en la ciencia del deporte, se interesa por formar jugadores que lleguen a Europa, Asia o Estados Unidos?, ¿hay una industria del futbol?

Tal vez se manufacturen balones, alguna vestimenta para los jugadores, pero realmente las compañías que dominan estos mercados están en Europa o en Estados Unidos: Nike, Adidas, Puma. México no ha invertido mucho en ciencia. La gran diferencia entre México y otros países en materia de futbol, sobre todo países europeos, es que no hay mucha cantera, o sea, los equipos no tienen las escuelas que tienen los del Real Madrid o Barcelona en donde captan al talento que hay por todo el mundo y lo forman desde muy chicos. Esos equipos viven de todos los jugadores que forman. En México esa cantera es muy reducida y es uno de los problemas que tiene el país para poder competir a nivel internacional.

¿Ve usted políticas públicas a favor del deporte?, ¿el deporte es parte de la educación de los mexicanos?

Eso es lo grave. El problema empieza desde la escuela primaria porque no hay ni se impulsa el deporte. Cuando era niño, en mi escuela primaria, que además era una buena escuela pública, de las privilegiadas, nunca tuve clase de deporte como tal. Lo que hacíamos era jugar futbol en el intermedio de las clases y esa era nuestra clase de deporte, pero nunca tuvimos clases formales de nada. En la escuela secundaria y en la vocacional tampoco, o sea, yo cursé toda la educación pública desde la primaria hasta entrar a la universidad y jamás vi a un profesor de deportes. Entonces, si esa es la situación de la educación pública, pues es muy difícil esperar que surjan muchos valores deportivos.

Exigimos educación artística en la educación básica, ¿hay que exigir también educación deportiva?

Yo jamás en mi vida vi un maestro de canto o de música. La única maestra de música que tuve fue en el kínder. Hay muchos problemas en la educación. Si pensamos en la educación deportiva, como parte de la educación general en México, hay un retraso enorme, no solamente en todo lo que es ciencia y el hecho de que le quitaron a los niños los libros de matemáticas en la primaria, sino incluso en una cosa tan aparentemente banal como el deporte. Y luego nos dicen: “Mente sana en cuerpo sano”, pero no se hace. Es vital introducir en los niños la costumbre de hacer deporte para no tener tantos problemas de obesidad, como los tenemos en México.

Si el futbol es el deporte más popular, ¿puede ser una manera de enseñar matemáticas, física, biología y otras tantas disciplinas?

Yo lo que quería con el libro es que los estudiantes de preparatoria y de principios de la carrera universitaria se dieran cuenta de que detrás de la vida diaria siempre hay ciencia, que hay ciencia en los productos que utilizamos o en el tipo de fenómenos que observamos. Señalarles que la ciencia está por todos lados. De lo que se trata es que no vean a la ciencia como simples ecuaciones que alguien escribe en el pizarrón, sino que la vean como algo vivo, como algo en donde pueden participar y contribuir, donde pueden aportar también nuevos conocimientos científicos.

Que vean que se disfruta mejor un partido de futbol cuando uno entiende los fenómenos físicos, químicos, biológicos que posibilitan el juego. Es como cuando una persona que sabe tocar un instrumento va a un concierto, creo que lo puede disfrutar mejor porque se da cuenta de la dificultad de tocar la obra, entonces lo disfruta con más conocimiento de causa. Trato en el libro de dar información que nos permita ver el futbol con un tercer ojo. Los dos ojos comunes y corrientes y un tercer ojo para el pensamiento científico.

¿Esta es una edición ampliada y actualizada, aporta novedades científicas?

El proyecto de escribir sobre estos temas tiene casi 12 años. Con el Fondo de Cultura Económica se publicó en 2022, se ha vendido muy bien. La primera edición de 4 mil ejemplares se terminó y la que ahora circula es la segunda edición; tiene algunas correcciones de los capítulos ya existentes y un nuevo capítulo que se llama “La computadora mete los goles”, que muestra cómo ahora no solamente al terminar un partido se dice cuántos goles anotó el equipo A y cuántos el equipo B y el equipo A le ganó al B por tal marcador, también se miden los goles esperados, que consisten en que si hay un delantero en una cierta posición dentro del área y le llega la pelota, la computadora puede calcular desde esa posición, en cuántos casos de los últimos años se ha anotado un gol desde esa posición.

¿Todo tiene que ver con datos, con estadísticas, con información dura?

Es algo que se llama la ciencia de datos para el deporte. Comenzó sobre todo con el beisbol, que es más fácil de cuantificar estadísticamente. Y después se fue trasladando a otras ramas del deporte como el futbol americano y el futbol soccer. Y ahora ya hay compañías especializadas en hacer ciencia de datos para futbol, como la compañía Opta. Ellos, después de cada partido emiten sus estadísticas para que los propietarios de los equipos vean qué tal jugaron sus jugadores, si se movieron por toda la cancha, si estuvieron parados, cuántos kilómetros recorrieron. Todos esos datos los recopilan y se los venden a los dueños de los equipos y algunos de esos datos los publican para que el público vea cómo se puede medir la forma en que se comportó un equipo.

¿Y hay desarrollo de estudios científicos, fisiológicos, de los jugadores de futbol?, ¿hay empresas enfocadas a ese análisis?

La información fisiológica es muy importante porque el futbol se ha convertido en un deporte muy atlético. Antes, el promedio de estatura de los jugadores era de 1.70-1.75 cm, cuando mucho. Para este mundial el promedio de altura es 1. 81 cm. Bastantes altos. Es el promedio porque jugadores como Rodri, del equipo español, mide 1.90, muchos porteros son de 1.95 y hasta 2 metros, también los defensas centrales son muy altos. Vemos cómo el futbol se ha convertido en una disciplina muy atlética; además, es el deporte que más calorías quema en una hora. El único otro que quema un número de calorías similares es el handball.

En el futbol un jugador típico recorre unos 12 o 13 km durante los 90 minutos, y no los recorre trotando, los recorre acelerando al máximo de su velocidad o con freno y eso es más desgastante que trotar los 13 km. El gasto de calorías es impresionante, hay jugadores que bajan hasta 5 kg por toda el agua que pierden durante un juego de futbol.

Este libro también habla de la ciencia económica, más aún en este Mundial que estamos por vivir que es carísimo.

Ese es el problema del futbol y su gran contradicción. Es un deporte muy democrático, porque lo único que se necesita es una pelota y una calle o un llano para jugar, y los niños saben organizarse, hacer sus equipos y sus porterías, por eso es muy democrático y por eso les gusta tanto a millones de gentes en el mundo. Pero al mismo tiempo el futbol profesional ya se ultracomercializó.

En Europa, las ligas son ganadas casi siempre por el mismo equipo en cada país. Por ejemplo, en Alemania, el Bayern Munich casi siempre gana, en Francia es el PSG, acaba de ganar la Champions League; en España Real Madrid y Barcelona se alternan ganando. Los equipos que tienen dinero son los que pueden comprar los mejores jugadores y son los que están ganando regularmente. Y lo mismo sucede a nivel internacional. Pero, además, los partidos de futbol ya no se transmiten por televisión abierta, hay que pagar un servicio para poder ver los partidos, eso no pasaba. Y los costos de los boletos para entrar a los estadios en este mundial son estratosféricos, con reventa permitida y la FIFA se lleva un porcentaje de la reventa.

Esa es la contradicción que veo, la ultracomercialización del futbol que sólo le permite a un cierto estrato económico poder ver el futbol, al mismo tiempo, es un deporte muy democrático porque cualquiera lo puede jugar.

Es brutal el poder que ha tomado la FIFA, Juan Villoro la ha llamado una fuerza de ocupación en cada país que tiene el Mundial

Sí, son unos criminales. La Copa Mundial de Futbol es una marca registrada en la FIFA, nadie puede ni siquiera decir Copa Mundial de Futbol, casi casi. La FIFA le impone al país que organiza la Copa del Mundo que no le cobre impuestos, o sea, todo lo que la FIFA gana se lo lleva completito a Suiza y en Suiza no pagan impuestos porque allí, supuestamente son una organización no gubernamental. Son como Greenpeace.

En prospectiva científica, ¿dentro de 4 años los datos, los avances, los desarrollos serán abismales?

Creo que ya está llegando a un pico en el desarrollo atlético del futbol, creo que será muy difícil seguir avanzando. Pero lo que sí va a avanzar mucho es la técnica, por ejemplo, el videoarbitraje. Lo que no le gusta a la gente del videoarbitraje es que a veces dura varios minutos, eso se va a seguir perfeccionando hasta que la computadora pueda tomar una decisión en cuestión de segundos, entonces la gente va a estar más satisfecha con la utilización de tecnología para que sea más justa, para que se eliminen errores y para que no interrumpa tanto los partidos.

¿Las máquinas podrían estar mucho más presentes en el futbol?

Digamos que las máquinas en el futbol actual sólo se utilizan para probar las pelotas de futbol, para patearlas miles de veces y ver cuánto resisten en los centros de desarrollo de Adidas. Se utilizan también para cortar el pasto, para iluminarlo y que crezca durante la noche, no solamente 12 horas al día, sino 24 horas al día. Hay también una mecanización en muchos aspectos del futbol, pero esas cosas laterales son cosas que no vemos, esto lo hacen los robots de noche y no lo percibimos en el campo de juego.

¿Pero no llegarán al campo de juego, no veremos árbitros robots?

No, eso no, por lo pronto no en los próximos dos o tres mundiales. A lo mejor más adelante sí, pero no me atrevo a dar una fecha.