¿Cómo va el mundo en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el avance hacia el ODS 4 va demasiado lento y con retrocesos en algunos países.

Enfrentamos una crisis de aprendizaje, pues millones de niños y jóvenes no alcanzan niveles básicos de lectura y matemáticas. Esto es particularmente grave en México, como lo muestras los resultados de la prueba PISA. Y se pondrá peor, una vez que salgan los resultados de 2025, en septiembre de este año.

Uno de los problemas que están impidiendo que avance el objetivo 4 es el financiamiento insuficiente, pues muchos países no invierten lo necesario en educación. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que menos invierte en educación: la inversión por estudiante es de alrededor de un tercio del promedio de la OCDE.

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En las dos ediciones de 2024 del Gran Remate de Libros y Películas, las autoridades reportaron la asistencia de 270 mil personas. Foto: Archivo | El Universal

Adicionalmente, de acuerdo con un reciente estudio de la UNESCO, publicado en conjunto con la Fundación SM, de manera lamentable la escasez mundial de docentes está poniendo en riesgo el futuro de la educación.

Los nuevos datos recopilados por el Informe Mundial sobre el Personal Docente indican que se necesitarán 44 millones de docentes adicionales para cubrir la educación primaria y secundaria universal en 2030. La escasez es generalizada en todo el mundo.

En este contexto se llevó a cabo en marzo y bajo el lema “Juntos cuidamos el futuro”, el Seminario Internacional de Educación Integral, SIEI, organizado por la Fundación SM. No hago justicia a este magnífico evento al referirme tan solo a dos de sus conferencias magistrales, pero haría falta mucho más que este espacio para hacer un recuento fidedigno de todo el seminario.

La Fundación, comandada en México por Cecilia Espinosa Bonilla, es una institución educativa sin ánimo de lucro con presencia iberoamericana que trabaja para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás, promoviendo proyectos educativos y culturales orientados a la mejora de la equidad y la calidad educativa.

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Una de las conferencias magistrales del seminario estuvo a cargo de Javier Cortés, filósofo y teólogo, con una larga trayectoria como docente y director general en varios colegios. Fue presidente de Grupo SM. Javier es una autoridad reconocida en Iberoamérica en temas de gestión escolar y formación docente.

Javier propone que educar es la intervención intencional del adulto en el seno de una interacción con el educando, con una voluntad explícita de transmisión de aquello que ese adulto vive y profesa como verdadero, como bueno y como bello, con la finalidad de desencadenar en ese educando lo mejor de su desarrollo personal.

También nos habló de la gran ilusión cultural de los griegos: Paideia, que era la creación de ciudadanos virtuosos que se comprometieran en la construcción de la polis. Como veremos más adelante, para ello es indispensable la compresión lectora.

Asimismo, nos recordó el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece claramente que:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…”

Habría que preguntarnos si nuestros sistemas educativos están en verdad encaminados a lograr este objetivo.

También dice el Artículo 26 que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

Este enunciado se ha incumplido una y otra vez, de manera particular en México. Basta ver los amparos presentados por la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de los nuevos libros de texto. Los padres de familia nunca fueron consultados si estaban de acuerdo en que se adoctrinase a sus hijos en la lucha de clases del Siglo XIX.

También tuve oportunidad de escuchar a la destacada investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y eminente autora de Hogrefe México (antes Manual Moderno), Esmeralda Matute, con su conferencia magistral: “Neurodesarrollo, el impacto de la lectura en el cerebro”.

“Podemos pensar que, si la lectura natural es lo que nos va a llevar a leer textos amplios, pues vamos poniéndoles a los niños textos amplios, para que tengan una lectura natural.”

Sin embargo, este ejercicio, por sí solo, sin un adecuado acompañamiento, puede producir más bien una lectura serial. ¿Qué es lo que pasa? El niño lee todas las palabras, sin detenerse, pero al final no comprendió lo que leyó.

Para llegar al significado, se requiere el manejo de diferentes representaciones mentales y procesamiento de diversos niveles de lenguaje.

La lectura serial no se parece, a nivel cerebral, casi en nada a la lectura natural. Son dos tareas completamente diferentes. Una cosa es la lectura serial de palabras y otra muy diferente es leer textos como se debe. Para leer de manera correcta necesitamos, entre otras cosas, memoria, atención, razonamiento y las funciones ejecutivas del cerebro.

“Lo más importante no es el número de neuronas, sino cómo las tenemos conectadas. La alfabetización propicia el desarrollo de diferentes capacidades cognitivas y de las capacidades metalingüísticas. También cambia la organización cerebral relacionada con el lenguaje y la cognición. Al leer se activan muchas funciones cognitivas.”

La hipótesis final de la Dra. Matute es que: “La lectura influye en la construcción del pensamiento.”

Para pensar se requiere un razonamiento abstracto que involucra operaciones en símbolos mentales, que es lo que se llama representaciones mentales, que permiten crear evidencias y argumentos, y solo con evidencias y argumentos podemos generar conocimiento. Y solo generando conocimiento somos capaces tener un pensamiento crítico y de disentir.

A los gobernantes de regímenes autoritarios no les gusta que sus súbditos puedan generar pensamiento crítico. No les gusta el disenso. En este sentido, las investigaciones de la Dra. Matute coinciden por completo con los hallazgos de un grupo de científicos europeos, publicados en el Manifiesto de Liubliana:

“Para participar como ciudadanos informados en una sociedad democrática, necesitamos habilidades y prácticas de lectura de nivel superior que van mucho más allá de la mera decodificación de textos [lectura serial]. La lectura no solo es la principal vía para el desarrollo personal, el fundamento del aprendizaje permanente y la base de gran parte de nuestro intercambio de información, sino que también es una dimensión central de la interacción y la participación social.”

“Son especialmente los textos extensos, como los libros, los que perfeccionan nuestras habilidades de lectura de nivel superior. La lectura de alto nivel es nuestra herramienta más poderosa para el pensamiento analítico y estratégico. Sin ella, estamos mal preparados para contrarrestar las simplificaciones populistas, las teorías conspirativas y la desinformación, y, en consecuencia, nos volvemos vulnerables a la manipulación.”

En efecto, el mejor antídoto contra la manipulación es la lectura profunda. Buen momento para retomar aquel libro pendiente. Gracias, Fundación SM.