Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo la vinculación a proceso en contra de la persona moral que representa la empresa Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V., por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas, tras el accidente carretero que dejó siete personas muertas y 26 lesionadas.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2025, cuando un autobús de pasajeros de la línea comercial Tufesa volcó sobre la carretera federal México 15, en el tramo Guaymas-Hermosillo.

La unidad, con número económico 535, había salido de Culiacán con destino final en Nogales.

El accidente se registró cerca de las 5:40 horas, a la altura del kilómetro 234 de la rúa federal.

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El siniestro dejó siete personas sin vida, algunas en el lugar y otras mientras recibían atención médica, además de 26 pasajeros lesionados, varios de ellos de gravedad.

La magnitud del accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de rescate, atención prehospitalaria y traslado de víctimas.

Fatiga del operador, línea clave de la investigación. De acuerdo con las indagatorias, el operador del autobús habría conducido más de 10 horas continuas sin descanso, pese a que la ruta superaba las nueve horas, lo que obligaba a contar con pausas o relevo.

Un autobús de pasajeros de la línea Tufesa volcó sobre la carretera internacional tramo Guaymas-Hermosillo. Foto: especial

Esta situación representa una violación a la NOM-087-SCT-2-2017, que regula los tiempos de conducción y descanso en el autotransporte federal.

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Las autoridades consideran que esta condición pudo provocar fatiga extrema, disminución de reflejos o incluso un episodio de microsueño, factores que habrían derivado en la pérdida de control de la unidad.

Responsabilidad de la empresa

La Fiscalía de Sonora sostiene que no se trata únicamente de una falla humana, sino de posibles omisiones en la supervisión, control y organización del servicio por parte de la empresa.

Estas fallas operativas son la base de la imputación penal contra la persona moral.

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El Juez de Control determinó que existen datos de prueba suficientes para atribuir una conducta culposa a la empresa, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de garantizar la aplicación de la ley y de investigar cualquier conducta que, por acción u omisión, ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas.

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