Tlaxiaco. –Familiares y vecinos piden resultados y justicia por la desaparición de Roxana López Martínez agrónoma del pueblo triqui, a dos semanas del operativo de cateo e investigación de la Fiscalía, en San Martín Itunyoso, Oaxaca; se cumplen dos meses de su desaparición de la joven de 24 años de edad.

“Se pide resultados y justicia para encontrar a Roxana” exige la familia de la joven, a dos semanas del operativo de cateo e investigación encabezado por la Fiscalía General de Estado de Oaxaca (FGEO) en donde participaron al menos 150 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, en San Martín Itunyoso.

Mientras transcurren los días, la familia cuenta que viven en incertidumbre por no saber de Roxana, pese a que ya se cumplen dos semanas del operativo, no se tiene ninguna información mayor, excepto que Dagoberto López Díaz es el principal sospechoso de la desaparición de la ingeniera agrónoma.

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“Pedimos resultados a las autoridades, porque ya se cumplen dos semanas y no sabemos nada. Cada día son días menos para encontrarla, cuando pusimos la denuncia las autoridades de San Martín no la buscaron, y ahora, tampoco nos dicen nada”, expone la familia.

Agregan, “la verdad uno que viene de una comunidad y que no conoce uno de nuestros derechos, de las leyes, además ser de bajos recursos y no hablar bien el español, es muy difícil, más los problemas económicos”.

Roxana, la primera mujer de su familia que estudia la universidad

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Roxana López regresó a su pueblo, para ayudar a su familia y comunidad, después de haber terminado sus estudios universitarios, es ingeniera en agronomía egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO). Es la primera mujer que estudia una carrera universitaria.

Sus padres, de oficio albañilería y campesina le ayudaron a la joven a concluir su carrera. Entre los esfuerzos, otro de sus hermanos pudo terminar y su otra hermana solo pudo estudiar el bachillerato, “estamos muy orgullosos de que ella haya terminado una carrera”, dice su familia.

Sin embargo, dejaron saber de la joven un viernes 20 de febrero de 2026, ese día era de fiesta de Carnaval en San Martín Itunyoso, y la joven fue a ver a Dagoberto López Díaz, desde entonces, nada se sabe de ella.

Sólo 6 de cada 100 hablantes de lenguas indígenas terminan la universidad, de acuerdo a Oxfam México, en 2019.

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