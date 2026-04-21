Monterrey. - Al menos 329 menores que asisten a Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey durante 2024.

El análisis, elaborado por especialistas de Tec Salud en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, surgió tras la preocupación por la exposición a contaminantes industriales en la región, en particular por el reciclaje de residuos peligrosos vinculado a la empresa Zinc Nacional, señalada en investigaciones recientes.

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Los resultados identificaron que 84 de los casos se encuentran en niveles considerados de riesgo por la concentración del metal en el organismo.

La detección se realizó en 12 planteles ubicados en Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás y Ciénega de Flores.

La detección se realizó en 12 planteles ubicados en Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás y Ciénega de Flores. Foto: Especial

De acuerdo con la información oficial, las pruebas se realizaron con autorización de madres y padres de familia y forman parte de un primer diagnóstico, luego de que se observaran posibles afectaciones en el desarrollo neurológico de algunos estudiantes.

Las autoridades de salud estatal indicaron que el proceso continuará con una fase adicional en laboratorios especializados para confirmar y detallar los resultados. Paralelamente, se dará seguimiento clínico a los menores identificados, con evaluaciones enfocadas en su desarrollo

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A partir de este diagnóstico, las instituciones involucradas prevén ampliar el estudio a una población de más de 5 mil 300 alumnos que integran los 13 Cendis en la entidad.

La información que se obtenga será utilizada para diseñar medidas de control sanitario, revisar parámetros ambientales aplicables a la industria y, en su caso, establecer responsabilidades.

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afcl