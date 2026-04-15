El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que se han clausurado dos establecimientos en el estado que distribuían sueros vitaminados sin contar con requisitos sanitarios.

Mencionó que son dos casos en lo que va del año, uno en Torreón y otro en Saltillo, donde encontraron que aplicaban el suero vitaminado sin contar con el origen de procedencia o facturas.

“Lo que se encontró es que no tenían cómo comprobar de dónde son. Se clausura y se asegura el producto”, comentó.

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El secretario de Salud precisó que no ha habido personas hospitalizadas ni problemas, y que estos casos se presentaron a raíz de la alerta nacional y las posteriores inspecciones.

Aguirre añadió que los frascos simplemente estaban etiquetados como “suero vitaminado”, pero sin que se conociera la forma de preparación.

Aclaró que en los dos casos se trató de clausuras temporales hasta que los establecimientos informen la procedencia de los productos. Sin embargo, dijo que hasta el momento no han aclarado la situación.

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