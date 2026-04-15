Culiacán, Sin. A 15 de abril. - Una pena de 26 años y ocho meses de prisión fue impuesta por un Juez de Control y Enjuiciamiento a Fernando “N”, de 39 años de edad, al ser declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa de su pareja, a la cual lesionó con un arma punzocortante y luego la arrojó a una noria.

De acuerdo a las investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado el día 24 de diciembre del 2024, en la comunidad de la Cienega de Casal, del municipio de Salvador Alvarado, en plenos festejos de nochebuena, a raíz de una discusión, Fernando “N”, con un arma punzocortante le causó varias heridas a su pareja sentimental.

Luego de lesionarla en un brazo, abdomen y espalda la cargó y la arrojó a una noria, ubicada en el patio de la vivienda de donde ocurrió la agresión y luego huyó, la victima de nombre Erika “N”, con lesiones y golpes por la caída por varias horas estuvo gritando en busca de ayuda.

Lee también Ayuntamiento de Hermosillo comprará casas abandonadas al Infonavit; busca replantear programa de vivienda

Unos vecinos que pasaron cerca escucharon los gritos de la mujer pidiendo ayuda para salir de la noria, por lo que tuvieron que intervenir rescatistas para sacarla y trasladarla a un hospital, para su curación, donde le tomaron su declaración de los hechos.

La Fiscalía General del Estado con la integración de la carpeta de investigación obtuvo una orden de aprehensión contra el entonces presunto agresor, el cual fue localizado escondido en la ciudad de Mexicali, Baja California, donde fue capturado el día 3 de octubre del 2025.

En su trasladado al estado, fue recluido en forma preventiva en el centro penitenciario de la zona del Evora, en el municipio de Angostura, a disposición de un Juez de Control que lo requirió y que ahora, lo sentenció a 26 años y 8 meses de prisión.

Lee también HR Ratings ratifica a Hidalgo con alta calificación AA+; mejora su perspectiva a positiva

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr