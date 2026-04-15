Pachuca.- La agencia HR Ratings ratificó a Hidalgo con alta calificación HR AA + y elevó su perspectiva de estable a positiva, por la implementación de políticas públicas que fortalecen la presencia fiscal del estado.

Así como la continuidad de estrategias que priorizan la inversión en los 84 municipios, en la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena), se consigna en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado de la agencia calificadora, la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2025, realizada a Hidalgo y atendida por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Económico, dio como resultado la ratificación, mediante reporte publicado en la Bolsa Mexicana de Valores y en su página oficial, reconociendo la disciplina financiera del estado.

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Mencionó que en materia de evaluación integral, HR Ratings consideró el factor de gobernanza como superior, destacando “la implementación de políticas públicas que han fortalecido la presencia fiscal y, el estado supera los estándares de generación de información financiera estipulados en la Ley de Disciplina Financiera”

También en el reporte se establece que Hidalgo ha fortalecido su posición financiera de liquidez, lo que le ha permitido contar con recursos para obras y acciones en materia de infraestructura hídrica, carretera, de movilidad, seguridad pública y urbanización en los 84 municipios del estado, señalando que el estado mantendrá “una tendencia creciente en el Gasto de Inversión”.

Y se especificó, de acuerdo con el comunicado emitido, el estado de Hidalgo ha registrado una reducción en el nivel de endeudamiento en los últimos años, destacando entre otras acciones, la liquidación anticipada en septiembre de 2025 de un crédito contratado con Banorte en administraciones anteriores, por un monto de 249 millones de pesos.

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