Los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan desde este viernes a plena capacidad en sus dos terminales, luego de concluir una serie de trabajos de rehabilitación en las instalaciones de la Terminal 1.

De acuerdo con publicaciones del aeropuerto a través de sus redes sociales, ya se encuentran disponibles los siete estacionamientos del complejo aeroportuario, que en conjunto ofrecen alrededor de 6 mil 800 cajones para pasajeros y usuarios.

La administración del AICM señaló que las obras realizadas en la Terminal 1 incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, así como de los sistemas de drenaje e hidrosanitarios.

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No obstante, indicó que algunos trabajos relacionados con acabados continuarán en una etapa posterior, con el objetivo de evitar afectaciones a la movilidad de los viajeros durante la actual temporada de alta afluencia.

Según la información difundida, la reapertura total permite que los usuarios cuenten nuevamente con todas las opciones de estacionamiento disponibles desde su llegada a las terminales.

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gs