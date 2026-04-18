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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México reabrió dos pisos del estacionamiento de la (T2) y amplió los carriles vehiculares en la glorieta de acceso, para mitigar la saturación vial.

En un comunicado informó que el estacionamiento ya está funcionando a su plena capacidad en los pisos 3 y 4, que incluye 709 lugares para autos, motocicletas y autos eléctricos, en espacios totalmente renovados con sistema de pago mediante app.

En ese sentido, el AICM destacó que recomendó a los usuarios realizar el pago a través de aplicación (app) para agilizar su salida del estacionamiento de la T2.

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Asimismo, con el fin de agilizar el tránsito vehicular tanto en entradas como en salidas, redujo la superficie de la glorieta para construir un tercer carril, mientras que en la salida se habilitaron dos más, los cuales conectan al acceso principal a esta terminal y a la avenida Fuerza Aérea Mexicana.

El recordó que, como pate de la remodelación de estacionamientos, se habilitaron tres espacios para que los usuarios puedan dejar sus vehículos:

  • Puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, desde donde el AICM ofrece traslados gratuitos en camionetas hacia T1 y T2
  • A un costado de la glorieta de la T2, ubicada antes de la rampa vehicular
  • Predio en la parte oriente de la T2, sobre las calles Alberto Santos Dumont y Juan Guillermo Villasana.

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cc/mcc

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