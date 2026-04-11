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Dos cargamentos con cigarros irregulares provenientes de China y Corea, con un total de un millón 848 mil unidades y un valor comercial de 9.5 millones de pesos, aproximadamente, fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de aduanas.
La Secretaría de Marina informó que labores de inteligencia previa permitieron detectar el ingreso de dicha mercancía irregular, misma que presentó inconsistencias en su documentación al momento de su revisión en la aduana.
A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que estos cargamentos ingresaron a territorio nacional mediante rutas aéreas internacionales, empleando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales irregulares.
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En tanto se hacen los procesos de verificación de autenticidad de la marca por medio de herramientas especializadas, los 1.8 millones de cigarros confiscados permanecerán bajo resguardo del Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM.
De confirmarse irregularidades, se procederá a la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su incautación y destrucción conforme a derecho, indicó la Semar.
Agregó que los cargamentos buscan eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país.
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dft/apr
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