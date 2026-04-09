En diversas entidades, autoridades federales detuvieron el miércoles a 20 personas en flagrancia delictiva, entre ellas a dos extranjeros, así como droga y material bélico.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En Colima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal arrestaron a dos personas, les aseguraron 55 pastillas de fentanilo, 13 dosis de metanfetaminas y un celular.

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Autoridades detienen a 20 personas en flagrancia delictiva en ocho estados (09/04/2026). Foto: Especial

En Tlalpan, Ciudad de México integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en flagrancia a dos hombres de nacionalidad extranjera por el delito de extorsión, aseguraron dinero en efectivo, una motocicleta, dos equipos telefónicos.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán elementos de Semar, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal localizaron una lancha donde incautaron 265 kilos de cocaína.

En Axochiapan, Morelos personal de SSPC, Ejército, Semar, Policía Estatal y Municipal arrestaron en flagrancia a dos hombres, les aseguraron 40 kilos de marihuana, diverso armamento y equipo táctico.

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En Cadereyta, Nuevo León, elementos del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a cuatro hombres a bordo de un vehículo, aseguraron tres armas, cuatro cargadores, 38 cartuchos, diversas dosis de droga y un chaleco táctico.

En Santa Catarina, las autoridades detuvieron a cuatro hombres a bordo de un vehículo, incautaron tres armas largas, siete cargadores, 192 cartuchos, 76 gramos de metanfetamina y tres chalecos tácticos.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca en la colonia Unión y Progreso, los efectivos catearon un inmueble, detuvieron a una persona y le aseguraron ocho armas largas, tres armas cortas, 18 cargadores, 885 cartuchos, cinco chalecos balísticos, seis granadas, un tubo de lanza granada, un silenciador, dosis de drogas diversas, 12 básculas y ropa táctica.

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Autoridades detienen a 20 personas en flagrancia delictiva en ocho estados (09/04/2026). Foto: Especial

En Culiacán, Sinaloa los uniformados revisaron dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, aseguraron cinco armas cortas, 13 cargadores, 198 cartuchos, diversas dosis de marihuana, cuatro paquetes con marihuana, seis puntas, dos cargadores de celular y 14 chips para celular.

En Badiraguato, Sinaloa y en Calvo, Chihuahua los efectivos capturaron a cinco hombres, aseguraron 14 armas largas, un lanzagranadas, cargadores, tres mil 961 cartuchos, cuatro vehículos con blindaje artesanal, 11 chalecos tácticos, cuatro cascos antifragmentos, tres antenas y 21 drones.

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