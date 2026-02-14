Más Información

José “N” y Julio “N” fueron vinculados a proceso por presunta participación en el transporte de metanfetamina, según informó la Fiscalía General de la República () en un comunicado.

Los detenidos son señalados por el delitos contra la salud. De acuerdo con la dependencia, la captura se efectuó sobre el kilómetro 302 de la número 45.

El operativo se realizó entre la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los presuntos responsables fueron interceptados tras circular a exceso de velocidad, lo que les valió una detención y una posterior inspección en la que se encontraron 15 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, así como dos teléfonos celulares.

Las pruebas presentadas ante el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fueron suficientes para tomar una medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se implementaron tres meses para efectuar la investigación.

cdm/bmc

