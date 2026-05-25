El AC Milan despidió al entrenador Massimiliano Allegri y al director ejecutivo Giorgio Furlani el lunes después de lo que consideró “un fracaso inequívoco” de la temporada.

El propietario del equipo, RedBird, hizo una limpieza total un día después de que el Milan no logró acceder a la próxima Liga de Campeones por un punto, tras desperdiciar una ventaja de 1-0 y perder en casa 2-1 ante el modesto Cagliari. La Rossoneri fueron despedidos del campo con abucheos por sus propios aficionados.

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El Milan pasó gran parte de la Serie A en las dos primeras posiciones y peleando por el título, pero una racha de apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto puesto el domingo, el último día de la temporada.

“El tramo final fue completamente inconsistente con el rendimiento hasta ese momento, y la decepcionante derrota de anoche en el último partido convirtió la temporada en un fracaso inequívoco”, señaló RedBird en un comunicado.

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“Ahora es momento de un cambio y de una reorganización integral de las operaciones futbolísticas. Con efecto inmediato, nos separamos del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del entrenador principal Massimiliano Allegri y del director técnico Geoffrey Moncada. Agradecemos a cada uno su arduo trabajo y dedicación al AC Milan durante sus respectivos periodos”.