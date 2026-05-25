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El bicarbonato suele ser un gran aliado en la limpieza del hogar, pues es un abrasivo suave, un neutralizador de olores y un regulador de pH natural, características que le permiten disolver grasa, eliminar manchas y combatir el mal olor de manera eficaz y sin daño el medio ambiente.
No obstante, hay materiales y superficies que no reaccionan bien a sus propiedades, y que si se usa sobre ellas, puede desgastar, dañar, rayar o quitar brillo.
Para que no reduzcas la vida útil de tus muebles y artículos del hogar, aquí te contamos cuáles son cinco superficies que nunca deberías limpiar con bicarbonato de sodio.
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5 superficies que no debes limpiar con bicarbonato de sodio
De acuerdo con el blog de casa y hogar de Martha Stewart, estas son cinco cosas a las que nunca les deberías aplicar bicarbonato para limpiar:
1. Vidrios y espejos
La naturaleza ligeramente abrasiva y arenosa del bicarbonato de sodio puede provocar rayones en los vidrios y espejos, especialmente si se utiliza como método de limpieza de manera frecuente. Expertos en limpieza recomiendan utilizar limpiadores especiales para vidrio o una mezcla de vinagre y agua aplicada con un paño o trapo de microfibra, la cual evita rayones y atrapa el polvo.
2. Madera
El bicarbonato de sodio también resulta perjudicial para los muebles o superficies de madera. Utilizado con frecuencia, puede quitarle el brillo, la cobertura protectora y rayar el acabado de los artículos de madera.
Se recomienda utilizar un trapo ligeramente húmedo y/o productos especiales para madera que cuidan el brillo y protegen los acabados.
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3. Superficies de mármol, cuarzo, granito o piedra sellada
Las superficies de piedra sellada pueden rayarse si se limpian con bicarbonato de sodio. También suelen tener propiedades que reaccionan con el bicarbonato, dañándolas y desgastándolas a largo plazo. Es preferible limpiarlas con una mezcla de agua y jabón de lavavajillas con pH neutro.
4. Estufas lisas
Si bien, el bicarbonato puede utilizarse para limpiar algunas estufas eficazmente, cuando el electrodoméstico tiene una superficie de vidrio o cerámica, no es tan buena idea, pues el bicarbonato puede dejar residuos y dañar el material. En estos casos, es mejor utilizar otro tipo de desengrazantes o productos especiales para cocina.
5. Joyas
Como se ha mencionado, la consistencia arenosa del bicarbonato puede rayar y dañar materiales sensibles. En joyas de oro o plata es mejor utilizar un limpiador para ese material, pues dañar una pieza valiosa para ti puede ser molesto, más si es evitable.
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