El bicarbonato suele ser un gran aliado en la limpieza del hogar, pues es un abrasivo suave, un neutralizador de olores y un regulador de pH natural, características que le permiten disolver grasa, eliminar manchas y combatir el mal olor de manera eficaz y sin daño el medio ambiente.

No obstante, hay materiales y superficies que no reaccionan bien a sus propiedades, y que si se usa sobre ellas, puede desgastar, dañar, rayar o quitar brillo.

Para que no reduzcas la vida útil de tus muebles y artículos del hogar, aquí te contamos cuáles son cinco superficies que nunca deberías limpiar con bicarbonato de sodio.

Lee también Muebles de madera siempre nuevos; la guía definitiva para crear tu propio limpiador

El bicarbonato de sodio es un ingrediente aliado en la limpieza del hogar, pero hay algunas excepciones. Foto: Unsplash

5 superficies que no debes limpiar con bicarbonato de sodio

De acuerdo con el blog de casa y hogar de Martha Stewart, estas son cinco cosas a las que nunca les deberías aplicar bicarbonato para limpiar:

1. Vidrios y espejos

La naturaleza ligeramente abrasiva y arenosa del bicarbonato de sodio puede provocar rayones en los vidrios y espejos, especialmente si se utiliza como método de limpieza de manera frecuente. Expertos en limpieza recomiendan utilizar limpiadores especiales para vidrio o una mezcla de vinagre y agua aplicada con un paño o trapo de microfibra, la cual evita rayones y atrapa el polvo.

2. Madera

El bicarbonato de sodio también resulta perjudicial para los muebles o superficies de madera. Utilizado con frecuencia, puede quitarle el brillo, la cobertura protectora y rayar el acabado de los artículos de madera.

Se recomienda utilizar un trapo ligeramente húmedo y/o productos especiales para madera que cuidan el brillo y protegen los acabados.

Lee también NASA comparte nuevas fotos de Marte; confirman exitoso sobrevuelo al planeta con la misión Psyche

Foto: EL TIEMPO

3. Superficies de mármol, cuarzo, granito o piedra sellada

Las superficies de piedra sellada pueden rayarse si se limpian con bicarbonato de sodio. También suelen tener propiedades que reaccionan con el bicarbonato, dañándolas y desgastándolas a largo plazo. Es preferible limpiarlas con una mezcla de agua y jabón de lavavajillas con pH neutro.

4. Estufas lisas

Si bien, el bicarbonato puede utilizarse para limpiar algunas estufas eficazmente, cuando el electrodoméstico tiene una superficie de vidrio o cerámica, no es tan buena idea, pues el bicarbonato puede dejar residuos y dañar el material. En estos casos, es mejor utilizar otro tipo de desengrazantes o productos especiales para cocina.

5. Joyas

Como se ha mencionado, la consistencia arenosa del bicarbonato puede rayar y dañar materiales sensibles. En joyas de oro o plata es mejor utilizar un limpiador para ese material, pues dañar una pieza valiosa para ti puede ser molesto, más si es evitable.

Limpia tus joyas con productos especiales para es ematerial. Foto: Usnplash

También te interesará:

VIDEO: repartidor en silla de ruedas inspira a usuarios en redes; Italika lo está buscando

Tunden a actor de doblaje Héctor Ireta por negarse a dar entrevista; desata polémica en redes

Lisa de Blackpink y un Labubu gigante protagonizan videoclip del nuevo tema del Mundial; ¿qué dice la canción?

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu