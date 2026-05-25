Este domingo 24 de mayo el club Cruz Azul se coronó campeón en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, derrotando al equipo universitario de los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Aunque la opinión pública se inclinaba a favor del conjunto celeste, fueron muchos los aficionados que no perdieron la esperanza de ver a los auriazules ganar, pues ya llevan 15 años sin ser campeones de la Liga MX.

En medio de la expectativa y el arranque de las celebraciones, un ejercicio de conciencia social se volvió viral en redes sociales, abriendo la conversación sobre el enfoque puesto de los mexicanos en problemáticas de índole social y económico.

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Esto pasa si Pumas y Cruz Azul empatan en la Final de la Liga MX / Foto: Imago7

¿Y qué prefieres tú?: la pregunta del debate

En medio de la expectativa, el actor y comediante de stand-up mexicano Emiliano Fajardo compartió en su cuenta de TikTok una de sus conocidas dinámicas de crítica social, encaminada a conocer el interés común que predomina entre la hincha.

Para ello, el también director de cine se dirigió a las inmediaciones del recinto deportivo universitario, para preguntarle a las personas que es lo que preferían: ver campeones a los Pumas o equidad de género en México.

También abordó otros temas de carácter social, como la calificada por la ONU crisis humanitaria de desapariciones generalizadas en México, el valor actual del peso frente al dólar, la falta de entornos para personas en silla de ruedas y el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.

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Las respuestas que se viralizaron en redes sociales

Las respuestas de los aficionados rápidamente se viralizaron, pues lejos de adoptar una posición realista ante un cambio en el país, se guiaron por el espíritu futbolero del momento, desatando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

" Puede esperar la equidad , que los Pumas el día de hoy sean campeones.

"Es que los desaparecidos igual es un tema, pero yo creo que estamos acá todos por una ocasión y los Pumas hoy vamos a hacer historia".

"Que quede campeón".

"Mira ya hay sillas de ruedas , estamos en una sociedad altamente empática y por supuesto que ya hay muchas facilidades para las sillas de ruedas , ya nos hace falta un título, por favor".

"Cruz Azul campeón".

No obstante, no todos los aficionados tomaron esta postura.

"Definitivamente que encuentren a todos los desaparecidos en México".

"Que encuentren a todos los desaparecidos en México".

"Que todas las personas en sillas de ruedas puedan caminar".

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. Algunos de los comentarios más repetidos fueron:

"Por eso estamos como estamos".

" No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los que le van a los pumas nunca fueron a la UNAM ".

"Y luego la culpa es del gobierno, ¿no?.

"E sta es la respuesta a nuestras dudas, merecemos lo que tenemos".

"El último me representa, que orgullo que sea del Cruz azul, como dicen el fútbol es lo más importante de lo menos importante, el bienestar social siempre debería estar por encima".

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