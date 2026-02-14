Más Información
“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa
Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado
Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo
Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año
Al grito de “¡No fue confusión, fue extorsión !, ¡A Nacho lo mataron, Nacho no murió!”, “¡José Ángel no murió, a José Ángel lo mataron!", la comunidad minera de Zacatecas y los colectivos de personas desaparecidas realizaron una marcha pacífica por las calles de la zona centro de Zacatecas, para exigir justicia por los dos mineros asesinados en Concordia, Sinaloa.
Con cascos y chalecos naranjas acudieron trabajadores de varias empresas mineras, así como estudiantes de ingeniería para participar en esta manifestación denominada “Los mineros estamos de luto”, la cual partió de las instalaciones de la unidad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hasta la Plaza de Armas.
En la marcha también acudieron familiares y amigos de los mineros José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, quienes esta semana fueron sepultados en sus pueblos natales de Cañitas de Felipe Pescador y Sombrerete, respectivamente.
Lee también Minera Vizla Silver brinda apoyo a familias de mineros localizados en fosa clandestina
Al ser entrevistado, don José Ángel, padre del joven minero originario del municipio de Cañitas, visiblemente consternado dijo: “a mi hijo ya me lo quitaron” y lo único que pide a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador David Monreal es que se haga justicia.
“Lo único que hizo (mi hijo) fue salir a buscar mejoras para su vida. ¿Qué encontró? La muerte. (…) Esperemos pronto ver resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho, su compañero, no queden impunes”, dijo el padre del ingeniero.
Mientras que Rubén del pozo, director de la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien también es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, mencionó que “es la primera vez que un suceso de esta naturaleza nos alcanza, es inédito, jamás habíamos tenido esto. Hemos superado los riesgos de la seguridad al interior de las minas, lamentablemente hoy tenemos que enfrentar los riesgos de la seguridad afuera de las minas”.
Lee también Excarcelan a presunto feminicida para revelar el lugar en dónde enterró el cuerpo de esposa en San José Iturbide, Guanajuato
Por ello, pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos, al mencionar que se reconocen las medidas de seguridad, pero consideró que con los hechos acontecidos en Concordia, Sinaloa, el gremio minero se ha “dado cuenta que son insuficientes y que es necesario voltear y dirigir la mirada hacia las regiones mineras”.
Al terminar la marcha, la comunidad minera leyó un pronunciamiento para levantar la voz y exigir justicia por los ingenieros Nacho y José Ángel, además guardaron un minuto de silencio en memoria de los dos mineros.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]