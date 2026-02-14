Más Información

Al grito de “¡No fue confusión, fue extorsión !, ¡A Nacho lo mataron, Nacho no murió!”, “¡José Ángel no murió, a José Ángel lo mataron!", la comunidad minera de Zacatecas y los colectivos de personas desaparecidas realizaron una marcha pacífica por las calles de la zona centro de Zacatecas, para exigir justicia por los en Concordia, Sinaloa.

Con cascos y chalecos naranjas acudieron trabajadores de varias empresas mineras, así como estudiantes de ingeniería para participar en esta manifestación denominada “Los mineros estamos de luto”, la cual partió de las instalaciones de la unidad de ingeniería de la , hasta la Plaza de Armas.

En Zacatecas, la comunidad minera exigió justicia y reforzamiento en la seguridad. Foto: Diana Valdez
En la marcha también acudieron familiares y amigos de los mineros José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, quienes esta semana fueron sepultados en sus pueblos natales de Cañitas de Felipe Pescador y Sombrerete, respectivamente.

Al ser entrevistado, don José Ángel, padre del joven minero originario del municipio de Cañitas, visiblemente consternado dijo: “a mi hijo ya me lo quitaron” y lo único que pide a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador David Monreal es que se haga justicia.

La marcha partió de la Unidad Académica de Ingeniería hacia Plaza de Armas, dónde familiares y amigos dieron un pronunciamiento al respecto. Foto: Diana Valdez
“Lo único que hizo (mi hijo) fue salir a buscar mejoras para su vida. ¿Qué encontró? La muerte. (…) Esperemos pronto ver resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho, su compañero, no queden impunes”, dijo el padre del ingeniero.

Mientras que Rubén del pozo, director de la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien también es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, mencionó que “es la primera vez que un suceso de esta naturaleza nos alcanza, es inédito, jamás habíamos tenido esto. Hemos superado los riesgos de la seguridad al interior de las minas, lamentablemente hoy tenemos que enfrentar los riesgos de la seguridad afuera de las minas”.

Familiares de la comunidad minera ofrecieron un discurso en memoria de los trabajadores asesinados y desaparecidos. Foto: Diana Valdez
Por ello, pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos, al mencionar que se reconocen las medidas de seguridad, pero consideró que con los hechos acontecidos en Concordia, Sinaloa, el gremio minero se ha “dado cuenta que son insuficientes y que es necesario voltear y dirigir la mirada hacia las regiones mineras”.

Al terminar la marcha, la comunidad minera leyó un pronunciamiento para levantar la voz y exigir justicia por los ingenieros Nacho y José Ángel, además guardaron un minuto de silencio en memoria de los dos mineros.

La comunidad minera de Zacatecas convocó a una marcha pacífica como acto de protesta por los resientes hechos ocurridos en Concordia, Sinaloa, dónde los ingenieros mineros Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez fueron secuestrados y asesinados junto a otros 8 mineros. Foto: Diana Valdez
