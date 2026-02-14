San José Iturbide. - Un presunto feminicida fue sacado del penal para que señalara el sitio en el que se encontraba el cuerpo de su esposa y que tras un recorrido fue encontrado en un terreno agrícola de la comunidad La Yerbabuena, en donde supuestamente la enterró en julio de 2025.

La Fiscalía General del Estado y colectivos habían realizado varias búsquedas en los campos del cultivo sin dar con el paradero de la víctima.

El imputado Fernando “N” fue detenido en diciembre de 2025 en el municipio de San José Iturbide y vinculado a proceso penal por el delito de desaparición de particulares, en agravio de su esposa.

Por más de cinco meses simuló que buscaba a su pareja, incluso usaba el celular de ella mediante mensajes para aparentar que estaba activa.

Lee también Colectivo critica pago de hospital privado para atender a Sergio Torres, dirigente estatal de MC atacado a balazos

Sarahí, de 25 años, desapareció el 8 de julio del año pasado en la colonia Prados del Rosario del este municipio, a donde acudió a entregar un pedido de ropa.

Su madre, hermanas, otros familiares, vecinos y activistas la buscaron por tierra y aire con apoyo de drones, y en diversas manifestaciones exigieron al gobierno trabajar para ese propósito.

A la vez autoridades estatales activaron el Protocolo Alba y la Alerta Amber y difundieron la ficha con sus datos de identidad y características físicas.

La FGE señaló tras cinco días continuos de labores técnicas y operativas en el municipio de San José de Iturbide, este 13 de febrero “el presunto responsable, Fernando “N”, fue excarcelado de forma temporal bajo custodia para que indicara con precisión el lugar donde ocultó a la víctima, facilitando así el hallazgo en un área de difícil acceso”.

En dicho punto, las condiciones del terreno representaron un desafío permanente debido a la constante emanación de agua del subsuelo. Para lograr la recuperación fue necesario el uso de tres retroexcavadoras y diversas bombas de extracción, que permitieron avanzar de manera técnica en la excavación.

Lee también Colectivo critica pago de hospital privado para atender a Sergio Torres, dirigente estatal de MC atacado a balazos

En el punto señalado por el imputado se localizó un cuerpo, cuya identidad se obtendrá mediante prueba genética para tener la acreditación y confirmación de que legal y científicamente se trata de Sarahí.

Las acciones fueron encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, Unidad Canina y Arqueología Forense con apoyo de la División de Búsqueda de Personas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de Protección Civil.

“En su momento, la investigación permitió acreditar la probable responsabilidad de Fernando 'N', quien mediante trabajos de inteligencia y análisis tecnológico fue detectado escribiendo mensajes desde el teléfono de la ofendida para simular actividad digital y evadir sospechas”.

Previo a su detención, el ahora imputado participó activamente en manifestaciones encabezadas por familiares para exigir la localización de Sarahí “N”. Con base en estos y otros elementos, la Fiscalía el pasado diciembre cumplimentó orden de aprehensión en su contra y fue vinculado a proceso penal por el delito de desaparición cometida por particulares, con la medida cautelar de prisión preventiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl