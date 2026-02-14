Ciudad Juárez.- Las familias de víctimas del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde 386 cuerpos fueron encontrados sin cremar en junio del 2025, se manifestaron este sábado a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la liberación durante el viernes del dueño del establecimiento de nombre José Luis A.C.

Los afectados acudieron hasta las oficinas estatales de la FGE ubicadas en el eje vial Juan Gabriel de esta frontera, para exigir justicia, así como sanciones ejemplares y la no repetición del caso.

Además, pidieron la renuncia del fiscal federal la zona norte, Carlos Manuel Salas.

Los asistentes llevaron pancartas que llevaban mensajes de exigencias a las autoridades estatales por este caso.

“El estado le debe justicia a 386 y se la niega porque es cómplice”, “corruptos”, “justicia por los 386”, entre otros mensajes se leían en las mantas que las familias llevaban consigo.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comentó en conferencia de prensa que tras la liberación por un amparo de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, que solicitarán dos recursos de revisión del caso.

En conferencia de prensa detalló que José Luis A.C., se encontraba detenido por delitos relacionados con el crematorio en el que se localizaron 386 cuerpos el pasado 26 de junio.

Refirió que la noche del 13 de febrero, en acatamiento a la resolución judicial, fue liberado.

El fiscal recordó que, en ese mismo juzgado, anteriormente ya se había recibido una solicitud de amparo en favor de esta misma persona, sin embargo, fue negado al considerar que los cuerpos tenían meses apilándose y sin un manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, lo que representaba un riesgo para la comunidad juarense.

“¿Qué hemos nosotros probado?, que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos”, comentó.

El Fiscal General explicó que, el Juez Federal que otorgó el amparo, se centró en dos cuestiones, como los son los verbos rectores de los delitos, que son “ocultar” y “conservar”, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.

En relación a esto, las pruebas apuntan a que existía dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos, pues las familias que pagaban por un servicio no estaban recibiendo las cenizas de sus seres queridos.

“Frente a una resolución así, no queda más que combatirla, y la Fiscalía lo que hará inmediatamente, es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran, y en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez”, señaló.

Agregó que ya se trabaja en una estrategia jurídica respecto a este caso, y con el objetivo de no entorpecer los procesos, se reservan mayores detalles, y refrendó su compromiso para hacer todo lo que esté en manos de la institución, para garantizar a las familias y sus deudos, el acceso a la justicia.

