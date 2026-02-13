Más Información

Liberan a dueño de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; es una burla que juez haya fallado a su favor, reclaman familias de víctimas

Liberan a dueño de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; es una burla que juez haya fallado a su favor, reclaman familias de víctimas

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística; conquista un oro y dos platas

México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística; conquista un oro y dos platas

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Autoridades municipales de Jojutla detuvieron a un hombre y aseguraron un pesado vehículo que trasladaba un ultraligero desarmada ( ligera desmontada) en la zona de Tequesquitengo, durante un operativo de vigilancia realizado la mañana de este viernes.

De acuerdo con información oficial, la unidad fue detectada por elementos de Tránsito y de la Policía Municipal cuando circulaba por la comunidad, por lo que se le marcó el alto para una inspección preventiva.

En la caja del vehículo se encontraron las partes de una aeronave ligera desmontada.

Lee también

El presidente municipal, Alan Martínez García, confirmó que la intervención se efectuó como parte de los recorridos habituales de supervisión que se mantienen en la región.

Señaló que, tras la revisión, el caso fue turnado a las autoridades competentes para esclarecer la situación legal del traslado.

Hasta el momento no se ha informado sobre el origen o destino de la avioneta.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]