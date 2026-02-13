Autoridades municipales de Jojutla detuvieron a un hombre y aseguraron un pesado vehículo que trasladaba un ultraligero desarmada (aeronave ligera desmontada) en la zona de Tequesquitengo, durante un operativo de vigilancia realizado la mañana de este viernes.

De acuerdo con información oficial, la unidad fue detectada por elementos de Tránsito y de la Policía Municipal cuando circulaba por la comunidad, por lo que se le marcó el alto para una inspección preventiva.

En la caja del vehículo se encontraron las partes de una aeronave ligera desmontada.

El presidente municipal, Alan Martínez García, confirmó que la intervención se efectuó como parte de los recorridos habituales de supervisión que se mantienen en la región.

Señaló que, tras la revisión, el caso fue turnado a las autoridades competentes para esclarecer la situación legal del traslado.

Hasta el momento no se ha informado sobre el origen o destino de la avioneta.

