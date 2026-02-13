Más Información
Denver.- Cuatro personas murieron cuando una avioneta se estrelló el viernes en el norte de Colorado, cerca del centro de esquí Steamboat Springs.
Una avioneta Epic E1000 turbohélice de seis asientos, se estrelló alrededor de las 12:20 a.m. con cuatro personas a bordo, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).
Las cuatro personas murieron en el lugar, señaló el forense del condado Routt, Mitch Locke.
La aeronave se estrelló contra terreno montañoso en circunstancias desconocidas, según información preliminar, indicó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirmaron que investigan el accidente.
El avión está registrado a nombre de ALS Aviation LLC en Franklin, Tennessee. Los registros empresariales de Tennessee no incluyen a una persona de contacto de la compañía.
