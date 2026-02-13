Más Información

Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

La golpiza a Nicole y el apuñalamiento a Jeremy; los casos de agresiones a estudiantes que marcan a secundaria en Tláhuac

París.- Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a un gendarme en el Arco del Triunfo de y fue reducido a tiros por los agentes, según informaron los medios locales.

La Fiscalía Antiterrorista informó en un comunicado de que se hizo cargo de la investigación preliminar de este ataque.

Los hechos tuvieron lugar en el Arco del Triunfo poco después de las 18.00 hora local (17.00 GMT), en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido, según las informaciones.

Un segundo agente, presente en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para reducir al agresor.

El atacante fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital en estado crítico, mientras que por ahora no se ha informado de la existencia de más heridos.

La empresa pública de transportes de París (RATP) anunció que la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que pasan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías, ha sido cerrada como "medida de seguridad".

