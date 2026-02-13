El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha en que lo hará.

"Visitaré Venezuela" dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: "No lo hemos decidido".

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

