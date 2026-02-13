Más Información

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

EU emite licencias para inversiones y operaciones petroleras en Venezuela; autoriza a 5 multinacionales reanudar actividad sin sanciones

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

La golpiza a Nicole y el apuñalamiento a Jeremy; los casos de agresiones a estudiantes que marcan a secundaria en Tláhuac

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que visitará , aunque no precisó la fecha en que lo hará.

"Visitaré Venezuela" dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: "No lo hemos decidido".

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

mcc

