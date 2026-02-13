Más Información

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas

Sheinbaum descarta "dedazo" en elección de hija de Rosaura Ruíz en Junta de Gobierno de la UNAM; reconoce autonomía

Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias generales relacionadas con , en materia de inversiones y de operaciones en el sector petrolero del país.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) liberó la Licencia General 49, que "autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela".

Así como la Licencia General 50, que "autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades".

Este viernes, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que trabajan en una agenda "muy rápida para consolidar" la cooperación bilateral. Ayer recorrió instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Según Wright, su país ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.

EU autoriza a 5 multinacionales reanudar operaciones en Venezuela

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones.

Las cinco beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

"Todas las transacciones" de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para "nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas" para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

