Más Información

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 13 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 13 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Desmantelan en Veracruz megarred de Huachicoleo

Desmantelan en Veracruz megarred de Huachicoleo

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Caracas.- trabajan en una agenda "muy rápida para consolidar" la cooperación bilateral, aseguró la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, un día después de que recorriera instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

"Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional, es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela, que nuestros países, que nuestros pueblos, se vean beneficiados", dijo Rodríguez, en un vídeo que publicó este viernes en redes sociales.

En el vídeo, que muestra imágenes de su visita con Wright a campos petroleros y empresas operadas por la estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron, la líder chavista expresó que ambas compañías están "haciendo un trabajo extraordinario como socios".

Lee también

Indicó que el 95% de los trabajadores de estas empresas mixtas son venezolanos, quienes, aseguró, tienen "una sincronía perfecta" con los empleados que "trajo Chevron de otros países".

"Trabajamos como un solo pueblo", afirmó Rodríguez, para quien este "es el camino de la cooperación y es la agenda de una asociación productiva a largo plazo", en referencia al acuerdo suscrito el miércoles durante una reunión privada con Wright en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

La funcionaria, quien considera "un honor" para su país poder "colaborar para disminuir la desigualdad energética en el planeta", espera que "ningún tipo de obstáculo, de impedimento, vaya a obstaculizar este buen camino productivo" con EU.

Lee también

La visita de Wright es la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado durante el que fue capturado Nicolás Maduro y que terminó por cambiar el vínculo entre Caracas y Washington, después de la ruptura de relaciones en 2019.

Ambos países hablan ahora de una cooperación fluida, aunque el Gobierno venezolano había dicho semanas atrás que su acercamiento a Estados Unidos es para la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada.

El secretario de Energía proyectó este jueves elevar la producción de Chevron a 300 mil barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos de crudo que opera la compañía en el país caribeño, donde también exploró formas para modernizar la infraestructura.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela y su producción durante buena parte de 2025 se calculó entre 225 mil y 240 mil barriles, según expertos.

Lee también

El martes, el Departamento del Tesoro de EU relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune. Foto: Especial

¿Cómo saber si ya me dio sarampión? Esta es la prueba que revela si eres inmune

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México

George Washington. iStock/ Delpixart

Día de los Presidentes 2026: ¿Cuándo es? ¿Por qué es festivo y qué se celebra realmente?