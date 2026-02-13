Más Información

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Así funciona el "Hoy no circula" este viernes 13 de febrero; continúa contingencia ambiental

Morena lanza campaña de acopio para Cuba; consulta aquí los productos permitidos

Defensa podrá cancelar licencias de portación de armas, determina la Corte; argumenta que es por seguridad pública

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos; está prófugo

“Ya bájale de hue..."; levantan y agreden al periodista Epifanio López en Chiapas; pide medidas de protección

Fiscalía CDMX investiga caso de estudiante apuñalado en Tláhuac; abre carpeta por delito de lesiones

Caracas.— El Parlamento de Venezuela aplazó ayer el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.

Se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos, un clamor que se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “¡no tenemos miedo!”. La amnistía es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez se dijo comprometida a realizar elecciones “justas y libres” en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC.

Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones “libres y justas” en Venezuela, Rodríguez respondió: “Absolutamente, sí”, según declaraciones traducidas al inglés por NBC.

“Tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto, como lo establece la Constitución (...) Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país”, añadió.

Mientras, el debate sobre la ley de amnistía se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo. La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”.

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”, sino que sea un proceso automático. “No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”, argumentó por su lado la diputada oficialista Iris Varela.

“El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía”. “Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”, añadió.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, responsable de la redacción del texto.

La sesión parlamentaria coincide con una manifestación de miles de personas que convocó el movimiento estudiantil por el Día de la Juventud. Es la primera gran movilización de la oposición desde la caída de Maduro. Rodríguez también abogó por que no haya “ningún” obstáculo en el acuerdo petrolero entre el país sudamericano y Estados Unidos, luego de visitar una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco junto al secretario de Energía estadounidense,Chris Wright.

