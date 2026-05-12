Más Información

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco

No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Tonanitla, Méx.- Ante el bloqueo que realizan ejidatarios en el , que suma 30 horas, existen 3 alternativas viales y dos en transporte público para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla afecta ambos sentidos de la vialidad, desde el kilómetro 0+000 al kilómetro 14+136, desde las 7:00 de la mañana del pasado lunes 11 de mayo.

Lee también

Y para las personas usuarias de la terminal aeroportuaria que pensaban llegar en automóvil, las opciones son:

  • Autopista través de la autopista México-Pachuca y tomar la salida por Camino a San Jerónimo, hacia la zona militar/aduana.
  • También pueden llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles por la carretera Federal México-Pachuca: vía Tecámac.
  • Otra alternativa es mediante el Circuito Exterior Mexiquense, arteria vial de cuota que rodea el Camino Libre a Tonanitla.

Mientras que en transporte público pueden hacerlo por la línea I del Mexibús, cuya conexión llega a la estación Terminal de Pasajeros. O a través del nuevo Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]