Tonanitla, Méx.- El alcalde Mauro Martínez Martínez informó que el bloqueo en la carretera Camino Libre a Tonanitla permanecerá hasta que los ejidatarios lo decidan y aseguró que la comunidad ya no quiere diálogos, firma de acuerdos o firma de convenios, puesto que ya existe un dictamen a favor del municipio respecto a los límites territoriales con Tecámac.

En entrevista con medios de comunicación, el presidente municipal de Tonanitla explicó que el proceso del diferendo limítrofe que presentó duró año y medio y ya existe un dictamen que no ha sido votado en la comisión aún y con las más de 70 pruebas que presentaron.

“Hace un año tienen listo un dictamen, en donde el territorio sale a favor del municipio de Tonanitla y han dado 4 fechas. La más cercana fue la del 25 de enero que sale publicado en Gaceta de gobierno del Estado, cuando dictaminan el municipio de Acolman con Ecatepec y en ese mismo calendario venía Tonanitla-Tecámac y 3 días antes de sesionar lo bajan”, dijo Mauro.

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Alcalde de Tonanitla afirma que ejidatarios ya no quieren diálogo. Foto: Arturo Contreras

De acuerdo con el edil, el presidente de la Comisión de Límites Territoriales en la Legislatura mexiquense, Román Cortés, le explicó que había que sustentar bien el dictamen con detalles técnicos y legales para reforzarlo y no tener problemas después.

También mencionó que el General director del AIF, Isidoro Pastor Román, facilitó un espacio para que dialogaran las autoridades y los manifestantes y se firmó una minuta, desde hace 70 días, y en aquel día, les pidieron 45 días y no ven avances.

“Hoy yo como representante del municipio, como alcalde, mi credibilidad está por los suelos porque vengo y les digo que va avanzando el proceso y hoy si convocamos y les digo firmamos una minuta, pues el pueblo ya está molesto, capaz y me encienden la presidencia municipal”, mencionó Mauro Martínez.