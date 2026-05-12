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Tonanitla, Méx.- Ejidatarios suman un día de bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla, vialidad que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ().

Los manifestantes exigen la resolución a una controversia de límites territoriales con el municipio de Tecámac, respecto a 810 hectáreas de terrenos que aseguran deberían ser parte de Tonanitla.

La protesta inició este lunes 11 de mayo, cuando llegaron con tractores, camionetas y llantas, para impedir el paso de vehículos desde las 7:30 de la mañana en el Camino Libre a Tonanitla.

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Dicha arteria vial no solo permite la conexión de Ecatepec con Tecámac y Tonanitla sino que también lleva a usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El grupo de ejidatarios que se manifiesta exige al Congreso del Estado de México la resolución del diferendo limítrofe y señalaron que las autorizases no han mostrado interés en solucionar la disputa, aun y cuando han presentado pruebas de que las parcelas les pertenecen a los ejidatarios de Tonanitla.

Alternativas para llegar al AIFA

El bloqueo afecta ambos sentidos de la vialidad, desde el kilómetro 0+000 al kilómetro 14+136. Las opciones para llegar al AIFA son:

  • Autopista México-Pachuca y tomar la salida por Camino a San Jerónimo, hacia la zona militar/aduana.
  • Carretera Federal México-Pachuca: Vía Tecámac.

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