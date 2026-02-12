Más Información

Caracas.— Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wri- ght, tras sostener una reunión privada en Caracas.

En el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Wa- shington “se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria”.

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda “pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos”.

Rodríguez expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

La mandataria encargada añadió que “en algún momento” viajará a Estados Unidos.

Wright dijo que Venezuela vive un “punto de inflexión” tras la reunión con Rodríguez. “Estamos en el umbral, en un punto de inflexión de la historia”, afirmó Wright en un hotel en Caracas durante una reunión con periodistas incluidos de AFP. “Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación”, dijo Wright.

El embargo que el presidente Donald Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato, “esencialmente terminó”, agregó. También mencionó que Trump está “apasionadamente comprometido” en transformar la relación con Venezuela.

“Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”, explicó, aunque aclaró que no existe un “cronograma” para poner fin a las sanciones. “Depende de los avances... No todo se hace en un día, en cinco semanas”, indicó.

