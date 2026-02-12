Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que según informaciones de prensa estaría ejerciendo de mediador en para reactivar el sector petrolero del país.

"Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el . Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país", dijo el mandatario en la plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump apuntó que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero son "extraordinarias" y que se lleva "muy bien" con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Lee también

"El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano".

Harry Sargeant III, "abuelo", el contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores

El republicano publicó este mensaje después de que The Wall Street Journal y otros medios estadounidenses informaran que Harry Sargeant III, un poderoso empresario energético y donante republicano, estaría apostando fuerte por revivir el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro.

Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a .

El empresario habría asesorado a la Administración Trump sobre cómo reabrir la puerta a compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro.

Lee también

Según el periódico, el empresario, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente "abuelo", lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores.

Como parte de la estrategia de apertura del sector petrolero venezolano, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se encuentra en Venezuela, donde el miércoles se reunió con la presidenta Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Puedes aplicar a la visa H‑2B? Estos países tienen luz verde para trabajar en Estados Unidos

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México

George Washington. iStock/ Delpixart

Día de los Presidentes 2026: ¿Cuándo es? ¿Por qué es festivo y qué se celebra realmente?

Walt Disney World Resort.

Disney World sorprende a latinoamericanos con mega descuento para visitar sus 4 parques

Alicia en el País de las Maravillas llega a CDMX con una experiencia inmersiva de luces y fantasía. Foto: Feverup

"Alicia en el País de las Maravillas" llega a CDMX con una experiencia inmersiva de luces y fantasía