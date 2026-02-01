Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que zarpó el buque con la primera carga de gas licuado de petróleo, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización, sin profundizar en detalles.

"Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo", escribió Rodríguez en un mensaje en Telegram, sin precisar hacia cuál país será destinada esta primera exportación.

La líder chavista indicó que junto a los trabajadores de la estatal petrolera PDVSA, Venezuela marcó un hito al exportar gas licuado de petróleo por primera vez.

Lee también “No creo que se atrevan a matarme si regreso a Venezuela”: Machado; presión de EU frena posibles ataques del chavismo

El pasado 16 de enero, la funcionaria anunció que firmó un contrato para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo.

La mandataria encargada no especificó entonces la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

Venezuela venía anunciando desde hace meses que se encontraba gestionando el proceso para la exportación de gas, aun en medio de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.

Lee también Unión forzada infantil; un problema aún sin resolver en México

El jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en este país.

Tras los cambios aprobados en la sesión parlamentaria, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa